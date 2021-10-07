У Білорусі заарештували 136 осіб за коментарі після смерті офіцера КДБ

У Білорусі за "цинічні коментарі" в інтернеті після смерті співробітника Комітету державної безпеки (КДБ) країни взяли під варту 136 осіб. Про це у середу, 6 квітня, повідомив у Telegram-каналі Слідчий комітет Білорусі.

Білоруські силовики стверджують, що особи, яких затримали, намагалися "хайпувати" на інциденті: вони начебто поширювали коментарі та відеоролики, які "виділялися своїм цинізмом".

Щодо цих осіб слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями "підбурювання до соціальної ворожнечі" та "образа представника влади в інтернеті".

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Там запевняють, що коментатори, "покладаючись на анонімність і уявну безкарність, продовжили свої цькування, образи та приниження в мережі інтернет". Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під варту.

Трагічна спецоперація в Мінську

Нагадаємо, 28 вересня у Мінську силовики зламали двері до однієї з квартир, де, за їхньою версією, могли перебувати "особи, причетні до терористичної діяльності". Під час операції один зі співробітників КДБ загинув. Особа, яка стріляла в нього, теж було вбито.

У білоруських Telegram-каналах поширилася інформація, що вбитий у мінській квартирі був співробітником IT-компанії EPAM Андрієм Зельцером, який жив там із дружиною і маленьким сином.