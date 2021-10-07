У Білорусі заарештували 136 осіб за коментарі після смерті офіцера КДБ

Слідчий комітет Білорусі заявив про затримання та арешт 136 осіб, які нібито намагалися "хайпувати" на смерті співробітника КДБ під час перестрілки із програмістом у Мінську.
У Білорусі за "цинічні коментарі" в інтернеті після смерті співробітника Комітету державної безпеки (КДБ) країни взяли під варту 136 осіб. Про це у середу, 6 квітня, повідомив у Telegram-каналі Слідчий комітет Білорусі.
Білоруські силовики стверджують, що особи, яких затримали, намагалися "хайпувати" на інциденті: вони начебто поширювали коментарі та відеоролики, які "виділялися своїм цинізмом".
Щодо цих осіб слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями "підбурювання до соціальної ворожнечі" та "образа представника влади в інтернеті".
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Там запевняють, що коментатори, "покладаючись на анонімність і уявну безкарність, продовжили свої цькування, образи та приниження в мережі інтернет". Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під варту.
Нагадаємо, 28 вересня у Мінську силовики зламали двері до однієї з квартир, де, за їхньою версією, могли перебувати "особи, причетні до терористичної діяльності". Під час операції один зі співробітників КДБ загинув. Особа, яка стріляла в нього, теж було вбито.
У білоруських Telegram-каналах поширилася інформація, що вбитий у мінській квартирі був співробітником IT-компанії EPAM Андрієм Зельцером, який жив там із дружиною і маленьким сином.
Після втечі до Варшави білоруська атлетка Христина Тимановська подала заяву на отримання громадянства Польщі і прагне якомога швидше почати виступати за цю країну.