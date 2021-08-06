 Білоруська спортсменка Тимановська подала заяву на польське громадянство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2021

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Білоруська спортсменка Тимановська подала заяву на польське громадянство

Після втечі до Варшави білоруська атлетка Христина Тимановська подала заяву на отримання громадянства Польщі і прагне якомога швидше почати виступати за цю країну.

Христина Тимановська

Христина Тимановська

Білоруська спортсменка Христина Тимановська , яка втекла до Варшави, має намір отримати польське громадянство. "Я вже подала документи. Мій план - якнайшвидше почати виступати за Польщу", - заявила вона виданню Welt am Sonntag, цитує агентство SID у суботу, 11 вересня. 

Зараз Тимановська живе у Варшаві з чоловіком, який також втік з Білорусі на автомобілі. За її словами, обидва "більше не мають нормального життя". Вони перебувають у спеціально захищеному місці з шістьма охоронцями та не можуть просто так вийти у місто. Зараз їхнє повсякденне життя переважно складається із зустрічей з представниками  влади чи лікарем, зазначила спортсменка.

Тимановська не шкодує про свій переїзд до Польщі. "Я думаю, що це був правильний шлях. Можливо, я була надто емоційна в деякі моменти", - сказала вона. Атлетка зазначила, що може уявити собі повернення до Білорусі, зокрема, щоб побачити родину. "Але повернутися, якщо я отримаю польське громадянство, буде дуже важко", - зазначила вона.

Як повідомлялося, під час Олімпіади в Токіо Тимановська заявила, що її силоміць намагалися вивезти до Білорусі після її протесту на Іграх. 30 липня атлетка різко відреагувала в Instagram на рішення тренерів запланувати її виступ у естафеті 4 по 400 метрів замість атлеток, яких не допустили до участі в Олімпіаді. 1 серпня Тимановську відсторонили від участі у змаганнях за рішенням із Мінська. В аеропорту легкоатлетка звернулася по допомогу до поліції, відмовилася сідати в літак і заявила, що її доправили на летовище проти її волі. У НОК Білорусі повідомили про рішення відрядити атлетку додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом". Тимановська називає цю заяву неправдивою. Польща надала гуманітарну візу атлетці, а потім і її чоловікові.

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