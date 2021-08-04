Тимановська не проситиме політичний притулок у Польщі

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка прибула до Польщі з Олімпіади в Токіо, у четвер, 5 серпня, заявила, що не має наміру подавати документи для отримання політичного притулку. "Я не думала зараз щодо політичного притулку. Все, що я хочу, - це залишитися в спорті і продовжити мою спортивну кар'єру тут", - цитують агенції Тимановську з пресконференції у Варшаві.

За словами 24-річної спортсменки, після спілкування з батьками вона вибрала Польщу як нове місце проживання, оскільки в цьому випадку батьки інколи зможуть приїжджати до неї. Вона зазначила, що її чоловік також уже вирушив до Польщі.

Крім того, Тимановська висловила здивування, що ситуація з нею переросла в "такий політичний скандал, тому що вона починалася як спортивна проблема", цитує агенція SID. За словами спортсменки, її батьки розповіли, що по білоруському телебаченню про неї повідомляють "погані речі". Зараз легкоатлетка рада, що "перебуває в безпеці".

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Нагадаємо, Тимановська заявила під час Олімпіади в Токіо, що її силоміць намагалися вивезти до Білорусі після її протесту на Іграх. 30 липня атлетка різко відреагувала в Instagram на рішення тренерів запланувати її виступ у естафеті 4 по 400 метрів замість атлеток, яких не допустили до участі в Олімпіаді. 1 серпня Тимановську відсторонили від участі у змаганнях за рішенням із Мінська. В аеропорту легкоатлетка звернулася по допомогу до поліції, відмовилася сідати в літак і заявила, що її доправили на летовище проти її волі.

У НОК Білорусі повідомили про рішення відрядити атлетку додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом". Тимановська називає ця заяву неправдивою.

Польща надала гуманітарну візу атлетці, а потім і її чоловікові.