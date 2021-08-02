Лукашенку закидають наказ відсторонити Тимановську від Олімпіади

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка всупереч вимогам керівництва білоруської делегації на Олімпіаді в Токіо відмовилася вилітати з Японії додому, отримала польську національну візу, повідомили в МЗС Польщі в понеділок, 2 серпня. Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС), який підтримує спортсменку, вже придбав їй квиток на 4 серпня на рейс Токіо-Варшава, розповів в інтерв'ю DW представник організації Вадим Кривошеєв. До вильоту вона буде перебувати під консульської опікою польської дипломатичної служби в Японії.

Павло Латушко

Прибувши до Польщі, спортсменка, якій тренерська рада не дозволила взяти участь в змаганнях з бігу на 200 метрів, може звернутися до місцевої влади про надання їй міжнародної захисту, заявив DW Павло Латушко, керівник Народного антикризового управління (НАУ), що разом з БФСС надає допомогу Тимановській. Це право вже підтвердив заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач.

Латушко додав, що проситиме польське МЗС про те, аби "Федерація легкої атлетики Польщі і, можливо, польське міністерство спорту надали Тимановській стипендію як спортсменці, аби та могла продовжити підготовку і кар'єру".

Тренер і чоловік легкоатлетки Арсеній Зданевич екстрено виїхав з Білорусі. Він зараз перебуває на території України.

Міжнародна підтримка Тимановської

Надати підтримку і прийняти Христину Тимановську були готові декілька країн. Ще напередодні, 1 серпня, міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек запропонував Тимановській в'їзну візу, назвавши ситуацію навколо спортсменки "скандальною". Наступного дня, 2 серпня, держсекретар у МЗС Франції Клеман Бон підкреслив, що "для Європи було б честю" надати політичний притулок дівчині.

Максиміліан Кляйн

Про ситуацію довкола білоруської легкоатлетки висловився і уряд Німеччини. "Закликаємо владу Білорусі поважати основні демократичні права, включно із свободою ЗМІ і свободою думки. Це стосується всіх громадян Білорусі і, звичайно, спортсменів", - зазначила офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар.

Ретельного розслідування ситуації довкола Христини Тимановської і можливого запровадження санкцій проти Білорусі, якщо звинувачення підтвердяться, вимагає й об'єднання Athleten Deutschland, заявив Максиміліан Кляйн (Maximilian Klein), уповноважений цієї організації з питань міжнародної роботи.

Звинувачення на адресу НОК Білорусі

Білоруські спортсмени, які виступають проти влади країни, намагаються домогтися справедливості у справі Тимановської через суд. БФСС направив в ad hoc відділення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) заяву про скасування рішення відсторонити Христину Тимановську від участі в Олімпійських іграх. 2 серпня CAS розглянув цю заяву, відмовивши Тимановській в проханні включити її до числа учасників кваліфікаційних забігів на 200 метрів. "Клопотання було відхилено, тому що вона не змогла довести свою правоту", - йдеться в пресрелізі суду.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні

БФСС також звернувся доМіжнародного олімпійського комітету (МОК) з вимогою довічної дискваліфікації і позбавлення акредитації на Олімпійських іграх тренерів і чиновників з білоруської делегації, причетних до ситуації з Тимановською - Юрія Моїсевіча, Артура Шумака, Василя Юрчика та Дмитра Довгаленка. У розмові з DW Павло Латушко додав, що БФСС і НАУ домагатимуться, аби відповідні санкції було застосовано вже під час цих Олімпійських ігор.

МОК тим часом отримав заяву безпосередньо від Тимановської. Представник МОК Марк Адамс заявив на пресконференції в понеділок, 2 серпня, що комітет зажадав від Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі письмово прокоментувати наявні звинувачення на його адресу. Подробиць Адамс не розкрив.

Рішення зняти Тимановську ухвалював Лукашенко

"Вся ситуація довкола Тимановської склалася через елементарну недбалість персоналу і тренерського складу національної команди з легкої атлетики, - вважає Вадим Кривошеєв з БФСС. - Можна було зізнатися, що припустилися помилки, і даний вид естафети (4 по 400 метрів. - Ред.) не заявляємо. Відповідальність понесуть особи після приїзду або вже зараз. Це було б одним з виходів із ситуації".

Але недотримання термінів проведення обов'язкових допінг-тестів, спроба в наказовому порядку змусити бігти 400 метрів спортсменку, яка спеціалізується на 100 і 200 метрах, відсутність елементарної професійної комунікації призвели до того, що естафетна команда нікуди не біжить, Тимановську відправляють додому і це провокує скандал на весь світ, продовжує він.

"Коли ситуація вже потрапила в ЗМІ, то абсолютно зрозуміло, що зняття легкоатлетки зі змагань і відсилання (з Токіо. - Ред.) додому - це рішення, яке ухвалював безпосередньо Лукашенко", - упевнений Кривошеєв.

Як Тимановську намагалися вивезти в Білорусь

Нагадаємо, що Христина Тимановська мала виступити на Олімпіаді в понеділок, 2 серпня, в попередньому забігу на дистанції 200 метрів. Однак напередодні з'явилися повідомлення, що 24-річну Тимановську збираються насильно відправити з Японії до Білорусі. Спортсменка відмовилася летіти і звернулася до МОК з проханням про допомогу. В опублікованому відеоролику дівчина поскаржилася, що на неї чинився тиск, що її доставили до літака проти її волі.

При цьому НОК Білорусі оголосив у неділю про рішення відправити Тимановську додому "в зв'язку з емоційно-психологічним станом" (сама спортсменка пізніше спростувала, що її оглядали лікарі, вона тільки спілкувалася з психологом). Легкоатлетку виключили з команди після того, як вона виступила з критикою тренерського складу. Тренери, які, не обговоривши це питання зі спортсменкою, заявили її на естафету 4 по 400 метрів. Тимановська повинна була замінити одну з двох білоруських легкоатлеток, яких не допустили до участі в Олімпіаді через недостатню кількість допінг-проб, що потрібно було здати перед змаганнями в Токіо.