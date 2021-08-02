 Лукашенку закидають наказ відсторонити Тимановську від Олімпіади | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Лукашенку закидають наказ відсторонити Тимановську від Олімпіади

DW розповідає про скандал довкола білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, що отримала польську візу і днями залишить Токіо, та ймовірну роль Олександра Лукашенка у ньому.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, заснята під час прибуття до посольства Польщі в Токіо

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, заснята під час прибуття до посольства Польщі в Токіо

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка всупереч вимогам керівництва білоруської делегації на Олімпіаді в Токіо відмовилася вилітати з Японії додому, отримала польську національну візу, повідомили в МЗС Польщі в понеділок, 2 серпня. Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС), який підтримує спортсменку, вже придбав їй квиток на 4 серпня на рейс Токіо-Варшава, розповів в інтерв'ю DW представник організації Вадим Кривошеєв. До вильоту вона буде перебувати під консульської опікою польської дипломатичної служби в Японії.

Павло Латушко

Павло Латушко

Прибувши до Польщі, спортсменка, якій тренерська рада не дозволила взяти участь в змаганнях з бігу на 200 метрів, може звернутися до місцевої влади про надання їй міжнародної захисту, заявив DW Павло Латушко, керівник Народного антикризового управління (НАУ), що разом з БФСС надає допомогу Тимановській. Це право вже підтвердив заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач.

Латушко додав, що проситиме польське МЗС про те, аби "Федерація легкої атлетики Польщі і, можливо, польське міністерство спорту надали Тимановській стипендію як спортсменці, аби та могла продовжити підготовку і кар'єру".

Тренер і чоловік легкоатлетки Арсеній Зданевич екстрено виїхав з Білорусі. Він зараз перебуває на території України.

Міжнародна підтримка Тимановської

Надати підтримку і прийняти Христину Тимановську були готові декілька країн. Ще напередодні, 1 серпня, міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек запропонував Тимановській в'їзну візу, назвавши ситуацію навколо спортсменки "скандальною". Наступного дня, 2 серпня, держсекретар у МЗС Франції Клеман Бон підкреслив, що "для Європи було б честю" надати політичний притулок дівчині.

Максиміліан Кляйн

Максиміліан Кляйн

Про ситуацію довкола білоруської легкоатлетки висловився і уряд Німеччини. "Закликаємо владу Білорусі поважати основні демократичні права, включно із свободою ЗМІ і свободою думки. Це стосується всіх громадян Білорусі і, звичайно, спортсменів", - зазначила офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар.

Ретельного розслідування ситуації довкола Христини Тимановської і можливого запровадження санкцій проти Білорусі, якщо звинувачення підтвердяться, вимагає й об'єднання Athleten Deutschland, заявив Максиміліан Кляйн (Maximilian Klein), уповноважений цієї організації з питань міжнародної роботи.

Звинувачення на адресу НОК Білорусі

Білоруські спортсмени, які виступають проти влади країни, намагаються домогтися справедливості у справі Тимановської через суд. БФСС направив в ad hoc відділення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) заяву про скасування рішення відсторонити Христину Тимановську від участі в Олімпійських іграх. 2 серпня CAS розглянув цю заяву, відмовивши Тимановській в проханні включити її до числа учасників кваліфікаційних забігів на 200 метрів. "Клопотання було відхилено, тому що вона не змогла довести свою правоту", - йдеться в пресрелізі суду.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні

Спортивний арбітражний суд в Лозанні

БФСС також звернувся доМіжнародного олімпійського комітету (МОК) з вимогою довічної дискваліфікації і позбавлення акредитації на Олімпійських іграх тренерів і чиновників з білоруської делегації, причетних до ситуації з Тимановською - Юрія Моїсевіча, Артура Шумака, Василя Юрчика та Дмитра Довгаленка. У розмові з DW Павло Латушко додав, що БФСС і НАУ домагатимуться, аби відповідні санкції було застосовано вже під час цих Олімпійських ігор.

МОК тим часом отримав заяву безпосередньо від Тимановської. Представник МОК Марк Адамс заявив на пресконференції в понеділок, 2 серпня, що комітет зажадав від Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі письмово прокоментувати наявні звинувачення на його адресу. Подробиць Адамс не розкрив.

Рішення зняти Тимановську ухвалював Лукашенко

"Вся ситуація довкола Тимановської склалася через елементарну недбалість персоналу і тренерського складу національної команди з легкої атлетики, - вважає Вадим Кривошеєв з БФСС. - Можна було зізнатися, що припустилися помилки, і даний вид естафети (4 по 400 метрів. - Ред.) не заявляємо. Відповідальність понесуть особи після приїзду або вже зараз. Це було б одним з виходів із ситуації".

Але недотримання термінів проведення обов'язкових допінг-тестів, спроба в наказовому порядку змусити бігти 400 метрів спортсменку, яка спеціалізується на 100 і 200 метрах, відсутність елементарної професійної комунікації призвели до того, що естафетна команда нікуди не біжить, Тимановську відправляють додому і це провокує скандал на весь світ, продовжує він.

"Коли ситуація вже потрапила в ЗМІ, то абсолютно зрозуміло, що зняття легкоатлетки зі змагань і відсилання (з Токіо. - Ред.) додому - це рішення, яке ухвалював безпосередньо Лукашенко", - упевнений Кривошеєв.

Як Тимановську намагалися вивезти в Білорусь

Нагадаємо, що Христина Тимановська мала виступити на Олімпіаді в понеділок, 2 серпня, в попередньому забігу на дистанції 200 метрів. Однак напередодні з'явилися повідомлення, що 24-річну Тимановську збираються насильно відправити з Японії до Білорусі. Спортсменка відмовилася летіти і звернулася до МОК з проханням про допомогу. В опублікованому відеоролику дівчина поскаржилася, що на неї чинився тиск, що її доставили до літака проти її волі.

При цьому НОК Білорусі оголосив у неділю про рішення відправити Тимановську додому "в зв'язку з емоційно-психологічним станом" (сама спортсменка пізніше спростувала, що її оглядали лікарі, вона тільки спілкувалася з психологом). Легкоатлетку виключили з команди після того, як вона виступила з критикою тренерського складу. Тренери, які, не обговоривши це питання зі спортсменкою, заявили її на естафету 4 по 400 метрів. Тимановська повинна була замінити одну з двох білоруських легкоатлеток, яких не допустили до участі в Олімпіаді через недостатню кількість допінг-проб, що потрібно було здати перед змаганнями в Токіо.

Дивитись відео 01:23

Олімпійські віртуальні тури по Токіо в часи коронавірусу (30.07.2021)

Також за темою

2.8.2021*** Olympia: Dieses von NTV zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja, als sie die polnische Botschaft in Tokio betritt. Die belarussische Olympia-Sprinterin Timanowskaja hat in der polnischen Botschaft in Tokio ein humanitäres Visum erhalten. (Bestmögliche Qualität) +++ dpa-Bildfunk +++

Спортивний арбітраж відхилив клопотання білоруски Тимановської про допуск до стартів 02.08.2021

Причиною вердикту CAS стало те, що білоруська бігунка не змогла довести свою правоту. Раніше НОК Білорусі відсторонив Христину Тимановську від участі в змаганнях на Олімпіаді в Токіо.

July 11, 2019 - Napoli, Campania, Italy - TSIMANOUSKAYA Krystsina of Belarus first classified in the Women's 200m Final during day 10 of the Napoli 2019 Summer Universiade. (Credit Image: © Ernesto Vicinanza/SOPA Images via ZUMA Wire

Білоруську легкоатлетку Тимановську намагаються вивезти з Токіо 01.08.2021

Після критики на адресу тренерів в соцмережах Христину Тимановську привезли з речами в аеропорт Токіо. За даними опозиціонера Латушка, рішення про вивезення прийняв особисто Олександр Лукашенко.

Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya stands surrounded by police officers at Haneda international airport in Tokyo, Japan August 1, 2021. REUTERS/Issei Kato

МОК вимагає від Білорусі роз'яснень щодо ситуації з Тимановською 02.08.2021

Спортсменка, яка заявила про спробу її насильного вивезення з Японії в Білорусь, перебуває під захистом японської влади, кажуть у МОК. Чехія вже запропонувала їй в'їзну візу.

Реклама

Докладно

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, заснята під час прибуття до посольства Польщі в Токіо

Лукашенку закинули наказ зняти Тимановську з Олімпіади

DW розповідає про скандал довкола легкоатлетки з Білорусі Тимановської, що отримала польську візу і залишає Токіо.  

Високовольтні лінії електропередач

Атомна енергетика Польщі: на роздоріжжі між РФ і Заходом

Два польських бізнесмени хочуть вкластися в розвиток ядерної енергетики в країні. Один - разом зі США, другий - з РФ.  