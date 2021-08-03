 Польща надала гуманітарну візу чоловікові білоруської легкоатлетки Тимановської | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Польща надала гуманітарну візу чоловікові білоруської легкоатлетки Тимановської

Арсеній Зданевич прибув із Білорусі в Україну через ситуацію з дружиною - легкоатлеткою Христиною Тимановською. Тепер він отримав польську гуманітарну візу.

Христина Тимановська в Японії

Христина Тимановська в Японії перед вильотом до Польщі

Речник польського уряду в середу, 4 серпня, повідомив, що чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тимановської отримав польську гуманітарну візу. "Я можу додати..., що чоловік пані Тимановської отримав польську гуманітарну візу", - цитує речника інформагенція Reuters.

Напередодні чоловік Тимановської Арсеній Зданевич перебував у Києві. Йому надавало підтримку українське міністерство закордонних справ. До України чоловік прибув кількома днями раніше, коли його дружина, яка перебувала в Токіо на Олімпіаді, повідомила, що представники білоруської влади намагалися силоміць вивезти її з Японії. Цьому передував критичний виступ Тимановської в бік білоруської національної збірної та рішення про її відкликання з Олімпійських ігор.

Читайте також: Ще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину

В олімпійському комітеті Білорусі повідомляли про рішення відправити Тимановську додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом" спортсменки. 2 серпня легкоатлетка повинна була взяти участь у забігу на дистанцію 200 метрів.

2 серпня Христина Тимановська отримала польську гуманітарну візу в посольстві країни в Токіо. Заступник глави МЗС Польщі Марчин Пшидач уточнив, що Тимановська "планує прибути до Польщі найближчими днями". У Польщі вона має намір просити про політичний притулок.

Читайте також: Лукашенку закидають наказ відсторонити Тимановську від Олімпіади

Нагадаємо, 3 серпня в Києві знайшли повішеним у парку білоруського активіста, який виїхав із Білорусі минулого року. Віталій Шишов очолював громадську організацію "Білоруський дім в Україні". Вранці 2 серпня він перестав виходити на зв'язок. Столична поліція розглядає як версії загибелі Шишова самогубство й умисне вбивство.

Також за темою

30.7.2021***Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's 100m - Round 1 - OLS - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - July 30, 2021. Krystsina Tsimanouskaya of Belarus reacts after competing in Heat 6 REUTERS/Aleksandra Szmigiel

МОК почав розслідувати справу білоруської легкоатлетки Тимановської 03.08.2021

Міжнародний олімпійський комітет хоче встановити всі факти та заслухати всіх причетних у справі білоруски Христини Тимановської.

2.8.2021*** Olympia: Dieses von NTV zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja, als sie die polnische Botschaft in Tokio betritt. Die belarussische Olympia-Sprinterin Timanowskaja hat in der polnischen Botschaft in Tokio ein humanitäres Visum erhalten. (Bestmögliche Qualität) +++ dpa-Bildfunk +++

Лукашенку закидають наказ відсторонити Тимановську від Олімпіади 04.08.2021

DW розповідає про скандал довкола білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, що отримала польську візу і днями залишить Токіо, та ймовірну роль Олександра Лукашенка у ньому.

July 11, 2019 - Napoli, Campania, Italy - TSIMANOUSKAYA Krystsina of Belarus first classified in the Women's 200m Final during day 10 of the Napoli 2019 Summer Universiade. (Credit Image: © Ernesto Vicinanza/SOPA Images via ZUMA Wire

Білоруську легкоатлетку Тимановську намагаються вивезти з Токіо 01.08.2021

Після критики на адресу тренерів в соцмережах Христину Тимановську привезли з речами в аеропорт Токіо. За даними опозиціонера Латушка, рішення про вивезення прийняв особисто Олександр Лукашенко.

Реклама

Докладно

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, заснята під час прибуття до посольства Польщі в Токіо

Лукашенку закинули наказ зняти Тимановську з Олімпіади

DW розповідає про скандал довкола легкоатлетки з Білорусі Тимановської, що отримала польську візу і залишає Токіо.  

Високовольтні лінії електропередач

Атомна енергетика Польщі: на роздоріжжі між РФ і Заходом

Двоє польських бізнесменів хочуть вкластися в розвиток ядерної енергетики в країні. Один - разом зі США, другий - з РФ.  