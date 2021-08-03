Польща надала гуманітарну візу чоловікові білоруської легкоатлетки Тимановської

Речник польського уряду в середу, 4 серпня, повідомив, що чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тимановської отримав польську гуманітарну візу. "Я можу додати..., що чоловік пані Тимановської отримав польську гуманітарну візу", - цитує речника інформагенція Reuters.

Напередодні чоловік Тимановської Арсеній Зданевич перебував у Києві. Йому надавало підтримку українське міністерство закордонних справ. До України чоловік прибув кількома днями раніше, коли його дружина, яка перебувала в Токіо на Олімпіаді, повідомила, що представники білоруської влади намагалися силоміць вивезти її з Японії. Цьому передував критичний виступ Тимановської в бік білоруської національної збірної та рішення про її відкликання з Олімпійських ігор.

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В олімпійському комітеті Білорусі повідомляли про рішення відправити Тимановську додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом" спортсменки. 2 серпня легкоатлетка повинна була взяти участь у забігу на дистанцію 200 метрів.

2 серпня Христина Тимановська отримала польську гуманітарну візу в посольстві країни в Токіо. Заступник глави МЗС Польщі Марчин Пшидач уточнив, що Тимановська "планує прибути до Польщі найближчими днями". У Польщі вона має намір просити про політичний притулок.

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Нагадаємо, 3 серпня в Києві знайшли повішеним у парку білоруського активіста, який виїхав із Білорусі минулого року. Віталій Шишов очолював громадську організацію "Білоруський дім в Україні". Вранці 2 серпня він перестав виходити на зв'язок. Столична поліція розглядає як версії загибелі Шишова самогубство й умисне вбивство.