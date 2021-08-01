 Чоловікові білоруської легкоатлетки в Києві допомагає МЗС України - міністр | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

Чоловікові білоруської легкоатлетки в Києві допомагає МЗС України - міністр

Українське міністерство закордонних справ зв'язалося з чоловіком білоруської спортсменки Христини Тимановської, який зараз перебуває у Києві, та надає йому допомогу, "попри шокуючи новини".

Христина Тимановська

Христина Тимановська

МЗС України надає допомогу чоловіку білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, яка зазнала переслідувань із боку білоруської влади, повідомив у вівторок, 3 серпня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зв’язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні та зробимо все, щоб він почувався у безпеці, навіть попри шокуючі новини", - написав Кулеба у Twitter.

Раніше Тимановська, яка бере участь в Олімпіаді в Токіо, повідомила про те, що представники білоруської влади намагалися насильно вивезти її з Японії. За даними одного з лідерів білоруської опозиції Павла Латушка, Тимановська виступила з критикою національної збірної, після чого рішення про її відкликання з Олімпіади ухвалив правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

У НОК Білорусі повідомили про рішення відправити Тимановську додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом" спортсменки. 2 серпня легкоатлетка повинна була брати участь в забігу на дистанцію 200 метрів.

2 серпня Христина Тимановська отримала польську гуманітарну візу у посольстві країни в Токіо. Заступник глави МЗС Польщі Марчин Пшидач уточнив, що Тимановська "планує прибути до Польщі найближчими днями". У Польщі вона має намір просити про політичний притулок.

Між тим у Києві 3 серпня знайшли повішеним у парку білоруського активіста, який виїхав з Білорусі минулого року. Віталій Шишовочолював громадську організацію "Білоруський дім в Україні", і вранці 2 серпня з ним зник зв'язок. Столична поліція розглядає як версії загибелі Шишова і самогубство, й умисне вбивство.

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