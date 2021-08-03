Поліція оголосила версії загибелі білоруського активіста в Києві

Національна поліція розглядає кілька версій загибелі голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, який у вівторок, 3 серпня, був знайдений повішеним в київському парку. Зокрема, як версії розглядаються вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. "Слідчими перевіряюся можливі версії вчинення злочину, зокрема - вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Це на цей момент. Ми не відкидаємо, що під час розслідування будуть й інші версії", - зазначив Клименко.

Наразі правоохоронці вивчають спосіб життя і суспільну діяльність Шишова, а також вживають комплекс заходів із метою встановлення всіх обставин смерті активіста. Вилучаються всі відеозаписи з камер, допитуються можливі очевидці та свідки події. Керівник Нацполіції також зазначив, що 2 серпня одразу після повідомлення про зникнення Шишова та заяви його співмешканки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство.

За словами Клименка, на місці трагедії, безпосередньо біля тіла Шишова, було знайдено мобільний телефон. Також на пні поруч залишився слід. "Вивчаємо, чий це слід - Віталія чи ще когось", - повідомив керівник Нацполіції і додав дані, що стали відомі після огляду місця події.

Стеження за Шишовим

Білоруський правозахисний центр "Вясна" повідомив, що до свого зникнення Шишов помічав за собою стеження. За даними знайомих активіста, до нього і його дівчини підходили підозрілі люди і намагалися завести розмову.

Своєю чергою голова Нацполіції повідомив, що Шишов не звертався раніше до поліції щодо можливого стеження. "Хочу запевнити: ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції - таких звернень не було, ні минулого, ні цього року", - сказав Клименко, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Він додав, що у поліції наразі відсутня якась інформація щодо стеження за Шишовим.

Віталій Шишов був головою громадської організації "Білоруський дім в Україні". Вона допомагає білорусам, які втекли до України від режиму Олександра Лукашенка, з пошуком житла, легалізацією та працевлаштуванням, зазначається на сайті організації. Напередодні в організації повідомили про зникнення Шишова, вранці 2 серпня він вийшов на пробіжку біля свого житла і не повернувся.