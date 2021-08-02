Ще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину

Білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборств,і та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко, в середу, 3 серпня, заявили, що не повернуться на батьківщину після ситуації, що сталася з легкоатлеткою Христиною Тимановською на Олімпійських іграх в Токіо.

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"Після всіх подій, що відбулися, я не планую повертатися в Білорусь. У мене є маленька дочка, я не можу ризикувати. Я з тих людей, хто не може мовчати. ​​Коли жила і тренувалася в Білорусі, мене не відпускала вся ситуація. Протягом усього цього часу, ризикуючи всім, я продовжувала щось робити", - заявила Максимова, яка разом із сім'єю перебуває в Німеччині.

Спортсменка уточнила у соцмережі Instagram, що її чоловік Андрій Кравченко також вирішив не повертатися. Він був одним з понад 400 спортсменів, які підписали в серпні 2020 року відкритий лист, в якому засуджувалися численні факти фальсифікації результатів президентських виборів і насильство з боку силовиків щодо мирних протестувальників. Незабаром після цього його відрахували зі збірної Білорусі.

Максимова сподівається виступити під біло-червоно-білим прапором

"У Німеччині зараз можу дихати на повні груди, добре спати. Дуже хочу повернути ту енергію, якої мені не вистачило на змаганнях для гарного виступу і попадання в Токіо на ОІ (...) А ще я дуже сподіваюся, що дочекаюся того часу, коли поїду виступати під біло-червоно-білим прапором", - наводить слова Максимової Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС).

ЗМІ: Тимановська полетіла до Відня

Спортивні функціонери Білорусі 1 серпня спробували примусити 24-річну учасницю збірної країни на XXXII літніх Олімпійських іграх в Токіо Христину Тимановську до від'їзду на батьківщину. Легкоатлетку виключили з команди після того, як вона розкритикувала тренерський склад олімпійської збірної Білорусі.

Однак, вже в аеропорту Токіо Тимановська заявила, що її відправляють на батьківщину проти її волі, і відмовилася від посадки. 2 серпня спортсменка отримала польську гуманітарну візу у посольстві країни в Токіо. Заступник глави МЗС Польщі Марчин Пшидач уточнив, що Тимановська "планує прибути до Польщі найближчими днями". У Польщі вона має намір просити про політичний притулок.

У ніч на 4 серпня спортсменка прибула в аеропорт японської столиці і, за відомостями агентства AFP, вилетіла до Відня.

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