Ще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину

Білоруські спортсмени Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко, заявили, що залишаться у Німеччині.
Білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборств,і та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко, в середу, 3 серпня, заявили, що не повернуться на батьківщину після ситуації, що сталася з легкоатлеткою Христиною Тимановською на Олімпійських іграх в Токіо.
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"Після всіх подій, що відбулися, я не планую повертатися в Білорусь. У мене є маленька дочка, я не можу ризикувати. Я з тих людей, хто не може мовчати. Коли жила і тренувалася в Білорусі, мене не відпускала вся ситуація. Протягом усього цього часу, ризикуючи всім, я продовжувала щось робити", - заявила Максимова, яка разом із сім'єю перебуває в Німеччині.
Спортсменка уточнила у соцмережі Instagram, що її чоловік Андрій Кравченко також вирішив не повертатися. Він був одним з понад 400 спортсменів, які підписали в серпні 2020 року відкритий лист, в якому засуджувалися численні факти фальсифікації результатів президентських виборів і насильство з боку силовиків щодо мирних протестувальників. Незабаром після цього його відрахували зі збірної Білорусі.
"У Німеччині зараз можу дихати на повні груди, добре спати. Дуже хочу повернути ту енергію, якої мені не вистачило на змаганнях для гарного виступу і попадання в Токіо на ОІ (...) А ще я дуже сподіваюся, що дочекаюся того часу, коли поїду виступати під біло-червоно-білим прапором", - наводить слова Максимової Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС).
Спортивні функціонери Білорусі 1 серпня спробували примусити 24-річну учасницю збірної країни на XXXII літніх Олімпійських іграх в Токіо Христину Тимановську до від'їзду на батьківщину. Легкоатлетку виключили з команди після того, як вона розкритикувала тренерський склад олімпійської збірної Білорусі.
Однак, вже в аеропорту Токіо Тимановська заявила, що її відправляють на батьківщину проти її волі, і відмовилася від посадки. 2 серпня спортсменка отримала польську гуманітарну візу у посольстві країни в Токіо. Заступник глави МЗС Польщі Марчин Пшидач уточнив, що Тимановська "планує прибути до Польщі найближчими днями". У Польщі вона має намір просити про політичний притулок.
У ніч на 4 серпня спортсменка прибула в аеропорт японської столиці і, за відомостями агентства AFP, вилетіла до Відня.
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