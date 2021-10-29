Гендиректор DW назвав блокування Deutsche Welle у Білорусі актом розпачу

Генеральний директор медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбург (Peter Limbourg) розцінив блокування в Білорусі сайту DW та низки інших ЗМІ як акт розпачу білоруського керівництва.

"Претензії до DW абсолютно сміхотворні. Пан Лукашенко показав, що у боротьбі проти власного народу він не цурається нічого, щоб утриматися при владі", - йдеться у заяві Лімбурга, оприлюдненій у п'ятницю, 29 жовтня.

"Активне використання ресурсів незалежних ЗМІ з усією ясністю демонструє, що люди в Білорусі більше не довіряють контрольованим державою засобам масової інформації. Ми протестуємо проти блокування наших ресурсів, оскільки люди там мають право на об'єктивну інформацію про ситуацію в їхній країні", - наголосив гендиректор DW.

Відреагували на блокування медіаресурсу і в німецькому уряді. Так, речник міністерства закордонних справ країни заявив у п'ятницю, що посол ФРН у Білорусі офіційно звернувся до МЗС цієї країни з вимогою прояснити ситуацію та відновити доступ до сайту DW, повідомляє агенція dpa.

Блокування новинних ресурсів у Білорусі

Про блокування сайту DW у Білорусі 28 жовтня спочатку повідомили користувачі соціальних мереж. При спробі відкрити сайт DW у браузері з'являється плашка з повідомленням про блокування. З мобільних пристроїв ресурс також недоступний.

Міністерство інформації Білорусі заявило, що вирішило обмежити доступ до низки новинних сайтів, у тому числі DW, "у зв'язку з поширенням посилань на матеріали, котрі можуть бути класифікавона як екстремістські". Перший заступник міністра інформації Андрій Кунцевич заявив, що білоруський закон про ЗМІ прямо забороняє поширення гіперпосилань на подібні матеріали.

Розширення контенту DW для Білорусі

На початку 2021 року DW значно розширила лінійку інформаційної продукції для Білорусі, щоб підтримати пробудження громадянського суспільства в країні. "DW зробило боротьбу проти цензури одним із своїх основоположних принципів і послідовно виступає за отримання людьми у всьому світі релевантної для них інформації", - наголошується у пресрелізі компанії. Зазначається, що DW давно працює над шляхами обходу цензури.

"У країнах, де уряди блокують доступ до незалежних новин, завдяки проєкту Tor можна безпечно та анонімно користуватися ресурсами DW. Веб-сайти, доступні через Tor, можна відрізнити за розширенням ".onion". Для такого доступу потрібен спеціальний браузер, такий як Tor, створений на базі Firefox", - повідомляється у пресрелізі. Також вказано, що останні десять років DW застосовує систему обходу цензури Psiphon, що функціонує через мережу різних проксі-серверів. "Завдяки цій технології користувачі в таких країнах, як Китай та Іран, мають можливість отримувати доступ до інформації з надійних джерел", - йдеться у пресрелізі DW.