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За тиждень у Росії заблокували близько 15 тисяч сайтів
За тиждень у Росії заблокували близько 15 тисяч сайтівФото: Thomas Trutschel/Photothek/imago images
ПолітикаРосійська Федерація

За тиждень у Росії заблокували близько 15 тисяч сайтів

Євгенія Наконечна | Ольга Лебедєва
53 хв. тому

За минулий тиждень у РФ заблокували 14,8 тисячі сайтів, випливає з даних "Роскомсвободи". Попередній пік блокувань спостерігався у квітні 2021 року на тлі переслідування Олексія Навального.

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За тиждень із 5 до 11 грудня в Росії заблокували 14,8 тисячі сайтів. Про це в понеділок, 12 грудня, повідомило видання "Коммерсант" із посиланням на дані правозахисної організації "Роскомсвобода", що веде облік даних реєстру заблокованих інтернет-ресурсів.

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При цьому доступ до 2,1 тисячі сайтів (14 відсотків) було перервано за рішенням "неназваного відомства", зазначає видання. "Імовірно, це Генпрокуратура, тому що саме вона у нас "раптом" зникла з вивантажень", - заявила речниця "Роскомсвободи" Наталія Малишева. 60 відсотків блокувань минулого тижня було здійснено за рішеннями судів, ще 12 відсотків - на вимогу Федеральної податкової служби.

Попередні піки - у квітні 2021 року і квітні 2018-го

Подібних масових блокувань у Росії не було з квітня 2021 року, коли на тлі протестів проти переслідування опозиційного політика Олексія Навального за тиждень було закрито доступ до 18,1 тисячі ресурсів. Ще один пік подібних рішень спостерігався у квітні 2018 року: на тлі спроб блокування месенджера Telegram заблокували 13,4 тисячі сторінок.

За даними "Роскомсвободи", досі протягом 2022 року російська влада блокувала від 1,5 до 7 тисяч сайтів на тиждень, середній показник становить 4,9 тисячі.

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