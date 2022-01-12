Український журналіст Цимбалюк стверджує, що його підозрюють в екстремізмі в РФ

Український журналіст і блогер Роман Цимбалюк каже, що повернувся в Україну після того, як його було викликано на допит за статтею за екстремізм за розпалювання ворожнечі до Росії і росіян. Про це він розповів у розмові з DW у вівторок, 11 січня.

За словами Цимбалюка, якби він з'явився на допит, йому міг би загрожувати штраф 20 тисяч російських рублів або до 100 годин виправних робіт. За даними ЗМІ, приводом стали ролики журналіста на YouTube, у яких слідчі вгледіли ознаки "розпалювання ворожнечі" щодо росіян та російської влади. Проте, якщо кожне з відео, знятих журналістом під час роботи в Росії, трактувати як адміністративне правопорушення, то йому може загрожувати кримінальна справа за поширення екстремізму та екстремістських ідей, каже Цимбалюк.

Проте як саме слідчі кваліфікуватимуть його дії, стало би відомо лише в процесі допиту. Журналіст прийняв рішення не з'являтися на допит і повернувся до України. Утім, згодом стало відомо, що російська прокуратура відкликала запрошення журналіста на допит. Причина такого кроку незрозуміла.

Читайте також:Денісова: В Криму затримали понад 50 кримських татар

Тож зараз немає формальних підтверджень наявності справи щодо Цимбалюка. Сам журналіст сподівається, що навіть якщо справа є, то її закриють, він повернеться до РФ і продовжить професійну діяльність: "Я сподіваюся, що це нікому не потрібно, навіть з точки зору російської держави. Ми зараз у цьому переконаємося з Миколою Полозовим (адвокат. - Ред.). І все, продовжимо працювати".

Журналіст не полишає професійної діяльності, пов'язаної з РФ, і акредитувався на онлайн-конференцію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, заплановану на найближчі дні.

У 2017 році журналіста вже затримувалиі одразу відпустили в Москві під час зйомок сюжету з деканом Московського державного університету, який вивісив прапор України у річницю анексії Криму.