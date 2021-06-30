Суд звільнив з в'язниці першого засудженого ери #MeToo - Білла Косбі

Суд у Пенсільванії в середу, 30 червня, скасував вирок 83-річному американському акторові Біллу Косбі, який в 2018 році був засуджений на термін від трьох до десяти років в'язниці за вчинення протиправних дій сексуального характеру. Рішення про скасування вироку було ухвалено через процесуальні порушення під час суду: обвинувачення, за якими Косбі був засуджений, спиралися на свідчення, які були частиною угоди актора зі слідством, тобто використовувати їх було незаконно.

Косбі - перша знаменитість, засуджена за домагання з часу появи ініціативи #MeToo. "Десятиліттями обвинуваченому вдавалося приховувати своє справжнє обличчя і свої справжні злочини", - зауважив прокурор в обвинувальній промові. Актора, зокрема, звинуватили в тому, що в 2004 році він накачав наркотиками і зґвалтував співробітницю Університету Темпл.

Після свого звільнення з в'язниці Косбі у той же день прибув до власного будинку у Філадельфії. Він привітав журналістів, що зібралися поруч, здійнявши угору руку зі вказівним та середнім пальцем - жестом, що символізує перемогу.

Білл Косбі біля свого будинку після звільнення з тюрми

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Загалом понад 60 жінок звинувачували актора в домаганнях. Серед активісток #MeToo звістка про звільнення Косбі викликала бурхливу реакцію. "Я розлючена цією новиною. Я особисто знайома з жінками, яких ця людина довела до непритомності за допомогою наркотиків і зґвалтувала. Ганьба суду за це рішення", - заявила актриса Ембер Темблін.