На війну в Україну поїхали десятки екстремістів з Німеччини

У німецької поліції є достовірні дані про 39 екстремістів, які виїхали воювати в Україну. Більшість з них - на боці Росії.

Десятки екстремістів з Німеччини вирушили в зону бойових дій в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, повідомили в міністерстві внутрішніх справ ФРН у відповідь на запит видання Welt am Sonntag у суботу, 29 липня.

Загалом органи безпеки Німеччини зареєстрували від'їзд з країни 61 людини, яка "має зв'язок з екстремізмом або політично мотивованою злочинністю". Щодо 39 осіб є достовірні дані про те, що вони покинули Німеччину "з наміром брати участь у бойових діях".

З них 27 осіб налаштовані проросійськи і 12 - проукраїнськи, повідомили у міністерстві. Серед тих, хто вирушив на війну, є як праві, так і ліві екстремісти, точнішої розбивки міністерство надати не змогло через відсутність даних.

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Участь у війні не карається законом

Участь у бойових діях в Україні не карається доти, доки люди, які виїхали, діють не як найманці, а як члени регулярних збройних сил або еквівалентних добровольчих загонів, заявила Welt am Sonntag речниця міністерства юстиції.

У генеральній прокуратурі Німеччини не стали коментувати, чи буде проводитися розгляд щодо можливих воєнних злочинів, скоєних жителями Німеччини, які беруть участь у війні.