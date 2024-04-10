Чому Фрідман і Авен залишаються під санкціями ЄС

Що означає на практиці рішення Суду ЄС щодо Михайла Фрідмана та Петра Авена, з яких причин вони залишаються під санкціями і чи надовго - розбиралася DW.

Виключити з санкційних списків Європейського Союзу співзасновників концерну "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана і Петра Авена розпорядився Суд ЄС у Люксембурзі в середу, 10 квітня. Однак це рішення стосується законодавчих актів ЄС про занесення Авена і Фрідмана до санкційного списку і рішень про продовження санкцій тільки в період з лютого 2022 року до березня 2023 року.

Після цього періоду Рада ЄС знову занесла цих російських бізнесменів до санкційних списків, зокрема, у березні та вересні 2023 року, а також у березні 2024 року. Як вказав у розмові з DW один з офіційних представників Євросоюзу, це було зроблено "на підставі оновлених аргументів". Таким чином, це вже інші причини, які не є предметом судового розгляду, завершеного Судом ЄС 10 квітня.

Ці нові причини підлягають окремому оскарженню, у зв'язку з чим Авен подав до суду ще один позов 16 червня 2023 року, а Фрідман - 30 червня 2023 року. До розгляду їхніх скарг і потенційного рішення суду на їхню користь санкції щодо Авена і Фрідмана залишаються чинними.

Оновлені аргументи Ради ЄС

DW порівняла формулювання в офіційному журналі ЄС до і після їхнього оновлення Радою ЄС.

У першій версії Авена називали "олігархом, близьким до Володимира Путіна" і одним з основних акціонерів "Альфа-груп". Нову версію підкоригували та розширили: "Провідний бізнесмен, близький до президента РФ Володимира Путіна. Один з основних акціонерів "Альфа-груп". Афілійовані особи: президент РФ Володимир Путін, Михайло Фрідман, Герман Хан, Олексій Кузьмічов і АТ "Военторг".

У випадку Фрідмана в графі "Інформація для ідентифікації", крім статі, місця і дати народження, з'явилося формулювання "Афілійовані особи: президент РФ Володимир Путін, Петро Авен, Герман Хан, Олексій Кузьмічов, АТ "Военторг", чого в першій версії не було.

Причини внесення до санкційного списку

У графу причин внесення до санкційного списку ЄС також внесли багато змін. Наприклад, у початковій версії зазначалося: "Петро Авен - один із найближчих олігархів Володимира Путіна. Він входить до числа приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Путіним у Кремлі. Він не діє незалежно від вимог президента". Далі розповідалося про його дружбу з Путіним, яка почалася на початку 1990-х років, про те, що старша донька Путіна Марія керувала благодійним проєктом "Альфа-Ендо", який фінансував "Альфа-банк", а також про вигоди, які Авен, імовірно, отримав від зв'язків із Путіним і його оточенням.

Як ключовий наводиться аргумент, що Авен і його діловий партнер Фрідман "брали участь у зусиллях Кремля щодо скасування західних санкцій, запроваджених для протидії агресивній політиці Росії щодо України". "У 2018 році пан Авен разом із паном Фрідманом відвідав Вашингтон із неофіційною місією, щоб передати послання російського уряду щодо санкцій США і контрсанкцій з боку РФ. Таким чином, він активно підтримував матеріально або фінансово і отримував вигоду від російських осіб, відповідальних за анексію Криму і дестабілізацію ситуації в Україні".

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Зв'язок із війною Росії проти України

Нові причини включають факти, пов'язані з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. "24 лютого 2022 року (...) Петро Авен разом із 36 іншими бізнесменами зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та іншими членами російського уряду, щоб обговорити наслідки дій в умовах західних санкцій. Той факт, що його запросили на цю зустріч, свідчить про те, що він входить до найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. Це спеціальне запрошення вказує на те, що він підтримує або здійснює дії чи політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні". Також стверджується, що Авен надавав послуги Путіну в обмін на політичну підтримку свого бізнесу і фінансову вигоду.

Крім цього, наводиться аргумент, що "АльфаСтрахування", дочірня компанія "Альфа-Груп", забезпечує страхування автомобілів Росгвардії, підрозділи якої діють в окупованих РФ районах України, а також автомобілів охоронців Путіна. Крім того, X5 Retail Group, інша дочірня компанія консорціуму "Альфа-Груп", співпрацює з АТ "Военторг", підприємством, проти якого введені санкції за те, що воно надає послуги громадського харчування та пральні, а також військову форму для армії РФ, а дочірня компанія "Военторгу" продає футболки із символом "Z". "Таким чином, Петро Авен є провідним бізнесменом, який працює в Росії та залучений в економічний сектор, що забезпечує значне джерело доходу для уряду РФ, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України. Він також підтримував дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - таким є оновлений висновок Ради ЄС, який Авен також оскаржує в суді.

Ті самі аргументи, що стосуються "АльфаСтрахування" і Росгвардії, X5 Retail Group і "Воєнторгу", тепер наведені і щодо Фрідмана. У першій версії йшлося лише про його поїздку до Вашингтона. Про його тісні зв'язки з адміністрацією Путіна сказано в обох версіях списків, як і те, що Фрідмана "називають одним із провідних російських фінансистів і пособником найближчого оточення Путіна". "Завдяки зв'язкам в уряді йому вдалося придбати державні активи", - йдеться в обох текстах.

Новий висновок, який Фрідман оскаржує в Суді ЄС, сформульований так само, як в Авена: "Є провідним бізнесменом, який працює в Росії та залучений до економічного сектору, який забезпечує значне джерело доходу для уряду РФ, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України. Він активно підтримував матеріально або фінансово та отримував вигоду від російських осіб, відповідальних за анексію Криму та дестабілізацію України. Він також підтримував дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

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Що далі?

На рішення Суду ЄС від 10 квітня Рада ЄС може подати апеляцію протягом 2 місяців і 10 днів. У Брюсселі поки що не коментують, чи піде вона на цей крок. "Ми ніколи не коментуємо рішення Суду ЄС, але, як завжди, Рада дуже уважно вивчить сьогоднішню ухвалу і вживе необхідних заходів", - відповіли там на запит DW.

Крім того Брюссель аналізує юридичні та практичні наслідки цього вердикту. "Слід зазначити, що рішення судів ЄС стосуються правових вимог щодо конкретних осіб, а не санкційної політики Євросоюзу в цілому. Рада ЄС докладає всіх зусиль, щоб забезпечити відповідність санкційних списків усім юридичним вимогам, визначеним судами ЄС, з урахуванням правової практики, що розвивається", - зазначив офіційний представник Євросоюзу.

Наразі суд у Люксембурзі розглядає понад 100 позовів від фізичних та юридичних осіб із РФ і Білорусі, які оскаржують внесення до санкційних списків, повідомила DW офіційна представниця суду Маргеріт Саше (Marguerite Saché). Більшість справ порушені російськими бізнесменами, щодо яких діють такі заходи як заморожування активів і заборона на в'їзд до Євросоюзу. Крім Фрідмана і Авена, це Алішер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска та інші.