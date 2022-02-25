ЄЦБ: Європейським "дочкам" Сбербанку загрожує банкрутство

Європейським дочірнім компаніям російського фінансового конгломерату - "Сбербанку" - найближчим часом загрожує банкрутство внаслідокнових санкцій Євросоюзу щодо Росії. Таку заяву Європейський центральний банк зробив у понеділок, 28 лютого. Йдеться про Sberbank Europe AG зі штаб-квартирою в Австрії, і його "дочки" у Хорватії та Словенії.

Фінінститут зіткнувся із значним відпливом депозитів унаслідок впливу геополітичної напруженості на репутацію банку, йдеться у заяві ЄЦБ. Це призвело до погіршення його ліквідної позиції, а в розпорядженні фінінституту "немає доступних заходів із реальним шансом відновити цей показник на рівні групи та в кожній зі своїх дочірніх компаній", зазначається далі.

Австрійське управління фінансового ринку (FMA) наклало на Sberbank Europe AG мораторій на платежі до 2 березня. Єдиним винятком з нього є виплати вкладникам, яким дозволено знімати не більше 100 євро на день для покриття найнеобхідніших щоденних потреб. Депозити до 100 000 євро відповідно до законодавства, захищені австрійською системою страхування внесків.

Нові санкції ЄС щодо Росії

Військове вторгнення Росії в Україну викликало різке засудження багатьох країн. Президент РФ Володимир Путін та глава МЗС Лавров внесені до списків санкцій США, Євросоюзу, Великобританії, Австралії та Канади. ЄС погодив уже три пакети штрафних заходів щодо Росії. Поміж іншого, санкції включають відключення низки її банків від SWIFT, обмеження можливостей ЦБ РФ використовувати свої міжнародні резерви та боротьбу із "золотими паспортами".