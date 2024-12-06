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КонфліктиРосійська Федерація

Путін: Росія може розмістити "Орешник" в Білорусі

Олена Перепадя
6 грудня 2024 р.

За твердженням президента Росії Володимира Путіна, це може статися у другій половині 2025 року, оскільки саме до цього часу російська влада планує налагодити серійний випуск цієї ракетної системи.

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Уламки балістичної ракети "Орешник", якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада
Уламки балістичної ракети "Орешник", якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопадаФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ може розмістити свою нову балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на території Білорусі у другій половині 2025 року. Заява пролунала у Мінську у п'ятницю, 6 грудня, під час зустрічі Путіна з правителем Білорусі Олександром Лукашенком.

"Вважаю за можливе розміщення на території Республіки Білорусь таких систем, як "Орешник", - цитують Путіна близькі до Лукашенка ЗМІ. Прохання розмістити "Орешник" в Білорусі висловив Лукашенко.

За словами Путіна, розміщення "Орешника" в Білорусі буде можливим у другій половині 2025 року, оскільки саме до цього часу російська влада планує налагодити серійний випуск цієї ракетної системи.

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РФ та Білорусь підписали договір про гарантії безпеки

6 грудня Путін та Лукашенко підписали договір про гарантії безпеки в рамках їхньої Союзної держави. Документ визначає, зокрема, "взаємні зобов'язання щодо забезпечення оборони, захисту суверенітету, незалежності та конституційного ладу Росії і Білорусі, цілісності та недоторканності територій та зовнішнього кордону Союзної держави", пишуть білоруські ЗМІ.

Для вирішення цих завдань Москва і Мінськ мають право задіяти "всі наявні сили та засоби", зазначив Путін. Йдеться і про російську тактичну ядерну зброю, розміщену на білоруській території на прохання Мінська, додав він. Як цього ж дня пояснив держсекретар білоруської Ради безпеки Олександр Вольфович, у правителя Білорусі є власна "червона кнопка" і своя "ядерна валізка".

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Погрози Путіна "Орешником" 

21 листопада російські війська завдали по українському Дніпру ракетного удару з використанням нової ракети. Як заявив тоді Путін, удару було завдано "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" середньої дальності "Орешник". Російський президент назвав цей удар "успішним випробуванням" нової ракети.

28 листопала в Астані Путін заявив, що ціллю нових ударів "Орешником" можуть стати "центри ухвалення рішень у Києві". Він послався на те, що нібито міноборони РФ підбирає цілі для ураження, якими можуть стати "військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості чи центри ухвалення рішень у Києві".

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