Путін: Росія може розмістити "Орешник" в Білорусі

За твердженням президента Росії Володимира Путіна, це може статися у другій половині 2025 року, оскільки саме до цього часу російська влада планує налагодити серійний випуск цієї ракетної системи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ може розмістити свою нову балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на території Білорусі у другій половині 2025 року. Заява пролунала у Мінську у п'ятницю, 6 грудня, під час зустрічі Путіна з правителем Білорусі Олександром Лукашенком.

"Вважаю за можливе розміщення на території Республіки Білорусь таких систем, як "Орешник", - цитують Путіна близькі до Лукашенка ЗМІ. Прохання розмістити "Орешник" в Білорусі висловив Лукашенко.

За словами Путіна, розміщення "Орешника" в Білорусі буде можливим у другій половині 2025 року, оскільки саме до цього часу російська влада планує налагодити серійний випуск цієї ракетної системи.

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РФ та Білорусь підписали договір про гарантії безпеки

6 грудня Путін та Лукашенко підписали договір про гарантії безпеки в рамках їхньої Союзної держави. Документ визначає, зокрема, "взаємні зобов'язання щодо забезпечення оборони, захисту суверенітету, незалежності та конституційного ладу Росії і Білорусі, цілісності та недоторканності територій та зовнішнього кордону Союзної держави", пишуть білоруські ЗМІ.

Для вирішення цих завдань Москва і Мінськ мають право задіяти "всі наявні сили та засоби", зазначив Путін. Йдеться і про російську тактичну ядерну зброю, розміщену на білоруській території на прохання Мінська, додав він. Як цього ж дня пояснив держсекретар білоруської Ради безпеки Олександр Вольфович, у правителя Білорусі є власна "червона кнопка" і своя "ядерна валізка".

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Погрози Путіна "Орешником"

21 листопада російські війська завдали по українському Дніпру ракетного удару з використанням нової ракети. Як заявив тоді Путін, удару було завдано "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" середньої дальності "Орешник". Російський президент назвав цей удар "успішним випробуванням" нової ракети.

28 листопала в Астані Путін заявив, що ціллю нових ударів "Орешником" можуть стати "центри ухвалення рішень у Києві". Він послався на те, що нібито міноборони РФ підбирає цілі для ураження, якими можуть стати "військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості чи центри ухвалення рішень у Києві".