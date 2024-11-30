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КонфліктиРосійська Федерація

ISW: Погрози Путіна "Орешником" є "порожнім звуком"

Олена Перепадя
30 листопада 2024 р.

Інститут вивчення війни проаналізував заяви Путіна про можливості ракети "Орешник" і погрозу вдарити "по центрах ухвалення рішень у Києві".

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Уламки російської балістичної ракети "Орешник", якою РФ ударила по Дніпру 21 листопада
Уламки "Орешника", яким Росія вдарила по Дніпру 21 листопадаФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Заяви російського президента Володимира Путіна щодо можливовстей нової балістичної ракети "Орешник" є частиною рефлективної кампанії Кремля і навряд чи свідчать про розробку нових російських засобів глибоких ударів. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті, опублікованому в суботу, 30 листопада.

Аналітики ISW підтримують думку, що заяви Путіна про "Орешник", висловлені ним в Астані, мають на меті залякати як Україну, так і Захід, та відвернути Київ від подальших ударів по території РФ західною зброєю.

"У можливостях ракети "Орешник" немає нічого особливо нового, і американські та українські офіційні особи зазначили, що ця ракета не спричинить російську ескалацію у війні. Зусилля Путіна наголосити на технічних характеристиках ракети є частиною більш широкої кампанії рефлексивного контролю, яку зараз проводить Кремль (...) Навіть погрози Путіна завдати ударів по "центрах прийняття рішень" у Києві є порожнім звуком - російські війська регулярно завдають ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, здатних нести ядерну зброю", - ідеться в звіті ISW з посиланням на відповідні джерела.

Путін пригрозив ударити "Орешником" по "центрах ухвалення рішень у Києві"

28 листопада в Астані на саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої входить Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, Путін заявив, що ціллю нових ударів "Орешником" можуть стати "центри ухвалення рішень у Києві".  

Там же він розповів про можливості цих ракет і доповів про їхнє серійне виробництво. "У разі масованого та групового застосування "Орешника" сила удару буде порівнянна з застосуванням ядерної зброї", - заявив він і запевнив, що в Росії сьогодні виробляється "вдесятеро більше ракет, ніж у країнах НАТО".

21 листопала Росія завдала удару "Орешником" по Дніпру . Путін назвав це "успішним випробуванням" ракети. 

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