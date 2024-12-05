Начальник генштабу РФ дзвонив у США після удару "Орешником"

За ініціативою РФ 27 листопада відбулася перша за понад два роки розмова начальників російської та американської армій - Валерія Герасимова та Чарльза Брауна.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Чарльз Браун 27 листопада провів телефонну розмову з начальником генерального штабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.

"Обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, включаючи конфлікт в Україні", - йдеться у заяві речника Брауна Джеріла Дорсі від 4 грудня. За його словами, ініціатором розмови було міністерство оборони РФ. Як зазначив речник, "на прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про неї оперативно".

NYT: Запуск "Орешника" планувався до дозволу США бити по РФ

Як пише американське видання The New York Times (NYT), під час розмови Герасимов повідомив Брауну, що запуск балістичної ракети "Орешник", якою РФ ударила по Дніпру 21 листопада, був запланований задовго до того, як адміністрація президента США Джо Байдена погодилася дозволити Україні використовувати американські ракети для ударів вглиб Росії.

Натомість за даними американського телеканалу ABC News , який посилається на власні джерела, під час розмови Герасимов попередив, що Росія збирається провести випробувальні запуски гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря, і що кораблі військово-морських сил США повинні триматися подалі від цього району з міркувань безпеки. Це випробування гіперзвукової ракети Росією відбулося в східній частині Середземного моря, в районі, де розміщені три десантні кораблі американських ВМС з 2200 морськими піхотинцями на борту, а також есмінці, що забезпечують протиракетну оборону Ізраїлю.

Востаннє Герасимов розмовляв ще з попередником Брауна - генералом Марком Міллі. Телефонна розмова між ними на тлі побоювань, що РФ прагне ескалації війни проти України, відбулася в жовтні 2022 року.