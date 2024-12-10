Лукашенко: Білорусь має десятки ядерних боєголовок

Правитель Білорусі стверджує, що на території його країни перебуває вже не один десяток ядерних боєголовок.

Білорусь розмістила десятки російськихядерних боєприпасів і підготує об’єкти для запланованого розгортання російської балістичної ракети середньої дальності "Орешник" .

"Я сюди (в Білорусь - Ред.) завіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук. Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, значить, вони прогавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли", - цитує Лукашенка білоруське держагентство БєлТА.

Також правитель Білорусі підтвердив плани розмістити в його країні російський ракетний комплекс "Орешник". При цьому Лукашенко зауважив, що пускову установку для ракети зробить Білорусь. "А ракету безкоштовно росіяни нам поставлять. Друга половина наступного року. Чекаємо. Дивитимемося, що в нас із цього вийде", - сказав він. Крім того, білоруський правитель стверджує, що "Орешник" - дуже потужна зброя, яка нібито зруйнувала завод "Південмаш" в Україні глибиною 4-5 поверхів під землею.

Нагадаємо, 6 грудня під час зустрічі з Лукашенком президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ може розмістити "Орешник" на території Білорусі у другій половині 2025 року. Тоді ж Путін та Лукашенко підписали договір про гарантії безпеки в рамках їхньої Союзної держави. Документ визначає, зокрема, "взаємні зобов'язання щодо забезпечення оборони, захисту суверенітету, незалежності та конституційного ладу Росії і Білорусі, цілісності та недоторканності територій та зовнішнього кордону Союзної держави".

Читайте також: Ефект "Орєшніка": Трамп ближче, ударів більше?

Погрози Путіна "Орешником"

21 листопада російські війська завдали по українському Дніпру ракетного удару з використанням нової ракети. Як заявив тоді Путін, удару було завдано "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" середньої дальності "Орешник". Російський президент назвав цей удар "успішним випробуванням" нової ракети.

28 листопада в Астані Путін заявив, що ціллю нових ударів "Орешником" може стати українська столиця. Він послався на те, що нібито міноборони РФ підбирає цілі для ураження, якими можуть стати "військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості чи центри ухвалення рішень у Києві".