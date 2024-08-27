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ЗМІ ФРН: Якщо Путін дасть наказ, Лукашенко нападе на Україну

Євген Тейзе
27 серпня 2024 р.

Стягування Білоруссю військ до українського кордону і масовані ракетні атаки Росії по Україні привернули увагу оглядачів німецьких друкованих видань, які розмірковують, зокрема, про подальші сценарії у війні.

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Олександр Лукашенко (ліворуч) і Володимир Путін (праворуч)
Олександр Лукашенко (ліворуч) і Володимир Путін (праворуч)Фото: Alexander Kazakov/Sputnik/REUTERS

Міністерство закордонних справ України 25 серпня заявило, що, за даними розвідки, збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу та озброєння в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Коментуючи концентрацію білоруських військ на кордоні з Україною, мюнхенська Süddeutsche Zeitung висловлює сумнів, що вони зараз становлять загрозу для Києва. 

"На перший погляд попередження українського МЗС викликають почуття дежавю, немов переносячи на два з половиною роки назад, коли російські війська готували напад на Україну, як зі своєї території, так і з території сусідньої Білорусі, очолюваної диктатором Олександром Лукашенком. Однак, на відміну від подій понад дворічної давнини, від Білорусі, схоже, на даний момент не надходить прямої небезпеки. З того, що відомо, складається враження, що Київ діє превентивно стосовно Лукашенка. Насправді залежний значною мірою від Москви білоруський диктатор хоч і надав російському правителю Володимиру Путіну практично карт-бланш для дій з території Білорусі, однак посилати своїх вояків на путінську війну він досі не хотів. Чисельність білоруських військ, які буцімто стягнуті наразі до кордону з Україною - за наявною інформацією близько тисячі осіб - вказують на те, що Лукашенко таким чином лише показово влаштував для Москви видимість бурхливої діяльності", - зазначає Süddeutsche Zeitung.

Брязкання зброєю на внутрішню аудиторію? Німецькі ЗМІ аналізують мотиви правителя у Мінську
Брязкання зброєю на внутрішню аудиторію? Німецькі ЗМІ аналізують мотиви правителя у МінськуФото: Mikhail Metzel/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa/picture alliance

Натомість берлінська TAZ вважає більш імовірними внутрішньополітичні мотиви Лукашенка, але не виключає, що Путін може змусити його справді напасти на Україну. "Вічний автократичний правитель Лукашенко вигадує все нові і нові абсолютно химерні теорії змови. Одна з них полягає у тому, що Білорусь буцімто може стати жертвою нападу з боку НАТО або України. Остання, згідно з лукашенсківським наративом, є, мовляв, слухняною посіпакою агресивного Заходу. Легенда про розгортання військ на кордоні з Україною може дати змогу диктатору постати в образі "лідера", який захищає свій народ і водночас робить все, щоб не втягнути Білорусь у війну. При цьому Мінськ вже давним-давно є співучасником у цій війні. Раз по раз російські напади на Україну відбуваються з території Білорусі, не цурається союзник Росії Лукашенко і допомагати з логістикою. Не обов'язково цим все і обмежиться: якщо Путін дасть наказ наступати, Лукашенку доведеться його виконати", - вважає оглядач TAZ.

"Путін виявився безпорадним"

Натомість видання Die Welt звертає увагу на дилему, перед якою Київ постав з огляду на обмеження використання західної зброї на території Росії. Газета звертає увагу на масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України.

"Путінський режим, вочевидь, також спробував зруйнувати ГЕС на північ від міста - одна ракета влучила у ціль, інша впала у воду неподалік. У разі прориву дамби затопило би не один район Києва, це поставило би під загрозу мільйони людських життів. (…) Не виключено, що масований ракетний обстріл є свого роду помстою за український наступ на території Курської області. Путінський режим ще ніколи не виглядав таким слабким, розгубленим і безпорадним відколи у червні 2023 року "вагнерівці" наступали на Москву. Москву напад захопив зненацька, Москва виявилася не змозі приборкати український прорив, який, схоже, сягає дедалі вглиб російської території. Та й жителі Курщини не приховують свого обурення тим, що Москва кинула ї х напризволяще. Замість того, щоби показати населенню, що все під контролем, Володимир Путін не зміг проявити себе у належний спосіб. Його невпевнена реакція на вторгнення продемонструвала його безпорадність. Масовані атаки на Україну мають знову відполірувати його пошарпаний імідж сильного властителя і відволікти від констатації факту, що російська армія досі не має засобів, аби зупинити український наступ на Курщині", - пише Die Welt.

Свою чергою Berliner Zeitung розмірковує, яким чином Україна могла б боротися з масованими ракетними атаками Росії. "Стримати противника від таких нападів можна лише двома способами. Або одразу повністю відбити такий напад, як це нещодавно продемонстрував Ізраїль у випадку з масованою атакою дронів з Ірану. Це демонструє неефективність дорогих повітряних ударів, може однак і слугувати підставою для нового витка ескалації. Приклад цього ми бачимо в Україні, де Росія знову і знову атакує цивільні цілі, незахищені західними засобами протиповітряної оборони. Це має на меті відволікти засоби ППО від прикриття фронту до захисту цивільних об'єктів всередині країни. Росія з використанням дешевих іранських дронів робить атаки настільки масованими, що західні системи ППО не в змозі все охопити. Більш ефективно було би дозволити Україні використовувати далекобійну західну зброю далеко у російському тилу. Тоді Росії довелося би, аби не бути вразливою, так далеко відсунути свої військові бази від українського кордону, що Україна більше не була би у зоні досяжності російських ракет. Однак для цього поки бракує того, що журналісти звикли називати "політичною волею", - констатує видання зі столиці Німеччини.

Чи дозволять Україні бити західними ракетами вглиб РФ?

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