Кордон з Україною замінований так, як ніколи - Лукашенко

Правитель Білорусі в інтерв'ю телеканалу "Росія" заявив, що деякий час тримав на кордоні з Україною до третини своєї армії, але запевняє, що нібито вже почав відводити частину підрозділів.

Білорусько-український кордон замінований настільки щільно, що пройти його можна лише з дуже великими втратами. Про це заявив правитель Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Росія", яке було опубліковано у неділю, 18 серпня.

"Білорусько-український кордон замінований так, як ніколи. Війн таких не було, щоб було таке мінування... Там зараз пройти кордон - ну, з дуже великими втратами", - заявив він.

Також Лукашенко заявив, що нещодавно Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії. За його словами, на цей крок він змушений був піти, коли Україна, яка постійно "тримає поблизу кордонів із Білоруссю понад 120 тисяч військових", почала нарощувати своє угруповання.

"Бачачи їхню агресивну політику, ми ввели туди і розмістили у певних точках - так, як це у разі війни, оборони було б, - наших військових уздовж усього кордону. Більше того, там працюють спецслужби, спецпідрозділи - "Альфа", "Алмаз" та інші - найпідготовленіші, вони свою роботу роблять", - заявив Лукашенко.

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Він також додав, що рішення Києва про збільшення контингенту було викликано перекиданням російських військових та озброєння в Білорусь для участі у військовому параді у Мінську у липні. Нібито, додав Лукашенко, Україна подумала, що "Путін знову наступатиме з території Білорусі, з-під Гомеля, як це було на початку СВО".

"І вони до 120 тисяч почали перекидати військовослужбовців. У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", - зазначив він.

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Лукашенко запевняє, що почав відводити частину військ від кордону

Лукашенко додав, що нібито вже розпочав відводити частину білоруських військ від кордону після того, як за допомогою "каналу комунікації, який існує з українськими спецслужбами, вдалося обговорити ситуацію".

"Ми запитали: "Ви навіщо це робите?". Вони нам чесно сказали: "Ви збираєтеся з росіянами нас атакувати з-під Гомеля". У нас мети такої не було. Вони ці додаткові сили, які були понад 120 тисяч, відвели. І ті, які додатково були введені, також відвели. А ті підрозділи, які два з половиною роки там були, і з їхнього боку, і з нашого боку присутні. Це смерті подібно, щоб ми свої війська з кордону з Україною прибрали. Війна йде", - додав він.

Нагадаємо, що 10 серпня Лукашенко заявив, що білоруські сили протиповітряної оборони знищили над територією країни "кілька цілей", які нібито порушили її повітряний простір з боку України.