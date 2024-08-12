ДПСУ не підтверджує переміщення у Білорусі танків до кордону

Ситуація на кордоні з Білоруссю не зазнала змін, переміщення техніки або особового складу у бік України зафіксоване не було, кажуть у Держприкордонслужбі.

Державна прикордонна служба України не фіксує пересування білоруської техніки та військових у бік кордону з Україною. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону у понеділок, 12 серпня.

"За останні дні ми не фіксуємо поряд з нашим кордоном переміщення або ж нарощення сил Білорусі, різних підрозділів. Це стосується і техніки, і особового складу", - прокоментував Демченко інформацію про те, що правитель Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився посилити угруповання військ на кордоні з Україною.

Водночас Демченко не виключає переміщення техніки і особового складу "для створення картинки" та інформаційного впливу на Україну. "Скоріше за все, це якщо і відбуватиметься або відбувається, то воно все проходить углиб території Білорусі", - сказав він.

Білоруський напрямок лишається загрозливим

Водночас Демченко наголосив, що білоруський напрямок лишається загрозливим, тому Україна продовжує укріплювати північний кордон і прикордоння, аби "мати можливість відбити будь-яку атаку, яка може йти з території Білорусі".

Нагадаємо, 10 серпня білоруський міністр оборони Віктор Хренін заявив, що Лукашенко доручив "посилити" кордон з Україною пысля своэъ ж заяви про нібито після збиття українських дронів над Білоруссю та у зв'язку з "обстановкою, що складається в Курській області Росії". Він заявив, що Мінськ планує направити на кордон з Україною додаткові підрозділи, а також техніку, зокрема, ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) "Полонез" і ракетні комплекси "Іскандер".

Наступного дня пресслужба білоруського міністерства оборони заявила, що танки однієї із механізованих бригад збройних сил Білорусі перекидаються до кордону з Україною. "Підрозділи одного з механізованих з'єднань приведені в готовність до виконання завдань за призначенням", - заявили у міноборони Білорусі, опублікувавши фотографії танків на залізничних платформах та відео навантаження техніки.

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