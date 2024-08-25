МЗС України: Білорусь зосереджує війська на кордоні

До кордону з Україною спрямована значна кількість військ Білорусі, а також колишні "вагнерівці", кажуть в Києві. МЗС України закликає білорусів "не робити трагічних помилок під тиском Москви" і відвести війська.

За даними розвідувальних органів України, збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу в Гомельській області поблизу північних кордонів України, повідомило у неділю, 25 серпня, українське міністерство закордонних справ.

Зокрема, Білорусь стягнула до кордону сили спеціальних операцій, озброєння та військову техніку, включно з танками, артилерією, реактивними системами залпового вогню (РСЗВ), засобами протиповітряної оборони (ППО) та інженерною технікою.

Також зафіксована присутність найманців колишньої російської приватної військової компанії "Вагнер".

"Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом", - наголошують в МЗС України.

"Не робіть трагічні помилки під тиском Москви"

Київ закликає білоруських посадовців "не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви", а її збройні сили - "припинити недружні дії" та відвести війська від кордону України на відстань, "що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню".

В МЗС додали, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

"Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові об'єкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних сил України", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Лукашенко направив війська під фейковим приводом

10 серпня, невдовзі після початку операції ЗСУ в Курській області Росії, правитель Білоусі Олександр Лукашенко заявив, що українські дрони нібито порушили повітряний простір його країни і були збиті.

Після цього він наказав посилити угруповання військ на кордоні з Україною, зокрема, спрямувати туди РСЗВ "Полонез" і зенітні ракетні комплекси "Іскандер".

Водночас моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" зазначав, що заяви Лукашенка про збиття українських дронів не відповідають дійсності і "є звичайною нісенітницею".

Втім, протягом кількох днів після заяв правителя Білорусі в Державній прикордонній службі України не фіксували пересування білоруської техніки та військових у бік кордону.

А 18 серпня сам Лукашенко в інтерв'ю російським пропагандистам сказав, що його країна нібито розпочала відводити частину своїх військ від кордону з Україною. Він також зауважив, що кордон "замінований так, як ніколи". "Війн таких не було, щоб було таке мінування... Там зараз пройти кордон - ну, з дуже великими втратами", - наголошував правитель.