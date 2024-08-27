РФ вночі атакувала Україну 10 ракетами та 81-м "шахедом"

За даними Повітряних сил ЗСУ, ППО збила 5 ракет з 10, а також 60 дронів. Ще 10 "шахедів" могли впасти на території України.

Російські військові у ніч на вівторок, 27 серпня, атакували Україну 10-ма ракетами різних типів та 81-м ударним безпілотником типу "Shahed", про що повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук.

За його словами, сили протиповітряної оборони збили п'ять крилатих ракет Х-101 та 60 "шахедів". Також Олещук додав, що десять ворожих дронів були "локаційно втрачені" (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, а ще близько десяти станом на 9-ту годину ранку знаходилися в повітряному просторі України.

Окрім ракет Х-101, за словами командувача Повітряних сил, росіяни застосували три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", балістичну ракету "Іскандер-М" та крилату ракету "Іскандер-К".

"Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях", - додав Олещук.

РФ атакувала Київ ракетами Х-101 та "шахедами"

Минулої ночі російські війська атакували Київ "шахедами", які заходили на місто хвилями та з різних напрямків, а близько 5-ї ранку вдарили по столиці України ракетами Х-101, про що повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

Також він додав, що близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" через Київщину в напрямку західних областей України.

"Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет. Все, що летіло на столицю України - знищено", - наголосив Попко.

За його словами, в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків повітряних цілей, внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Інформація щодо потерпілих не надходила, в Києві обійшлося без руйнувань, додав Попко.

Масований удар по енергосистемі України 26 серпня

Уночі та вранці 26 серпня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі України, переважно цілячись в енергетичні об'єкти. Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що у 15 регіонах країни було випущено 236 ракет і дронів, більшу частину з яких збила ППО.

Унаслідок цього було пошкоджено кілька об'єктів енергоінфраструктури, включаючи Київську ГЕС . Крім того, за даними МВС та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, загинуло семеро людей та 47 постраждали. На тлі російських ударів у кількох областях України відновили відключення світла.