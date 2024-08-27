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Байден рішуче засудив удар РФ по енергосистемі України

Дмитро Шварц
27 серпня 2024 р.

Президент США Джо Байден рішуче засудив останній удар РФ по енергосистемі України. Представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джо Кірбі заявив, що Вашингтон і надалі допомагатиме Києву у зміцненні ППО та енергосистеми.

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Президент США Джо Байден
За словами Байдена, Росія "ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний"Фото: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/picture alliance

Президент США Джо Байден рішуче засудив масований удар РФ по енергосистемі України у понеділок, 26 серпня.

"Українська влада повідомляє, що цей обурливий напад призвів до загибелі мирних українців і був спрямований на понад два десятки критичних енергетичних об’єктів. Я рішуче засуджую продовження війни Росії проти України та її намагання занурити український народ у темряву", - йдеться у заяві Байдена у понеділок.

Також президент США наголосив, що Росія "ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний".

Політика США щодо використання американської зброї не змінилася

Своєю чергою, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США працюють разом з Києвом над зміцненням протиповітряної оборони України та її енергетичної інфраструктури. У той же час політика США щодо того, як американська зброя використовується в Україні, не змінилася, додав Кірбі.

"Як я вже казав багато-багато разів, ми будемо продовжувати розмови з українцями, але ми будемо тримати їх у приватному порядку. І я не маю жодних змін у нашій політиці щодо американських озброєнь, про які можна було б говорити сьогодні, і не маю жодних вказівок, про які можна було б говорити", - сказав він.

Масований удар по енергосистемі України 26 серпня

Уночі та вранці 26 серпня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі України, переважно цілячись в енергетичні об'єкти. Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що у 15 регіонах країни було випущено 236 ракет і дронів, більшу частину з яких збила ППО.

Унаслідок цього було пошкоджено кілька об'єктів енергоінфраструктури, включаючи Київську ГЕС . Крім того, за даними МВС та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, загинуло семеро людей та 47 постраждали. На тлі російських ударів у кількох областях України відновили відключення світла.

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