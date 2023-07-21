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Німеччина запевняє Польщу в готовності захищати її

Даниїл Сотников | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус запевнив Польщу в готовності разом із НАТО захистити її східний кордон за необхідності.

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Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус і Польщі Маріуш Блащак
Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус і Польщі Маріуш БлащакФото: Kacper Pempel/REUTERS

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у п'ятницю, 21 липня, запевнив Польщу в готовності ФРН і Північноатлантичного альянсу (НАТО) захистити її східний кордон за необхідності.

"Там, де польським партнерам потрібна підтримка, вони її отримають. Вони - партнери по НАТО і надійні союзники по НАТО, тому можна з упевненістю сказати, що ми готові", - цитує слова Пісторіуса журналістам агентство Reuters.

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Заява Пісторіуса пролунала після того, як польський уряд оголосив, що збільшує чисельність військ на кордоні з Білоруссю через присутність там найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Напередодні міністерство оборони Білорусі повідомило, що збройні сили країни проведуть спільні тренування з ПВК "Вагнер" на полігоні "Брестський" за 30 кілометрів від польського кордону. У Польщі назвали ці навчання "безсумнівною провокацією". Там вважають, що Варшава повинна зважати на можливі російсько-білоруські дії.

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Свою чергою президент Росії Володимир Путін виступив у п'ятницю на засіданні Ради безпеки з 10-хвилинною промовою, заявивши, що Польща "мріє про білоруські та українські землі", а Росія розглядатиме атаку на Білорусь як агресію проти себе.

Путін назвав західні території Польщі "подарунком Сталіна". За його словами, Польща отримала "суттєві землі Німеччини" завдяки позиції СРСР. "Західні території нинішньої Польщі - це подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві забули про це, ми нагадаємо", - сказав він.

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Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус і Польщі Маріуш Блащак

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