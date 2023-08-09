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КонфліктиПольща

Польща подвоїть кількість військових на кордоні з Білоруссю

Дар'я Нинько
2 год. тому

Польща посилить охорону кордону з Білоруссю двома тисячами військових - це вдвічі більше, ніж перед цим запитувала прикордонна служба країни. У країні остерігаються провокацій з боку Білорусі на кордоні.

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Польські прикордонники патрулюють територію біля стіни, збудованої на кордоні з Білоруссю
Польські прикордонники патрулюють територію біля стіни, збудованої на кордоні з БілоруссюФото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

Польща планує додатково розмістити на кордоні з Білоруссю дві тисячі військових. Ця кількість, яка є удвічі більшою, ніж перед цим запитувала польська прикордонна служба, обумовлена зростанням у Польщі побоювань щодо нелегальної міграції в ЄС. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік в інтерв'ю PAP у середу, 9 серпня.

Наразі охорону кордону вже забезпечують близько двох тисяч військових. Додаткові сили, за його словами, дістануться місць дислокації протягом наступних двох тижнів.

За словами Вонсіка, міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні зростає, хоча це не можна порівняти з ситуацією дворічної давнини. У той час, нагадаємо, велика кількість мігрантів з Близького Сходу та Африки прибула до кордону Польщі і Білорусі, аби так потрапити в ЄС. Польська сторона у відповідь на це спорудила стіну на кордоні, яка зменшила кількість мігрантів і біженців, але не зупинила потік повністю. "Якби у нас на тому боці були справжні прикордонники, а не служба боротьби з контрабандою, то цих переходів взагалі б не було", - заявив Вонсік.

135-кілометрова стіна на кордоні Польщі з Білоруссю

За його словами, у разі, якщо Білорусь продовжить вдаватися до провокацій на кордоні, Польща і Литва можуть разом вдатися до закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Відповідаючи на запитання, чи Польща і Литва одночасно закриють весь кордон з Білоруссю, Вонсік сказав: "Так це має виглядати". Також йдеться про закриття залізничних переїздів, додав він.

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Найманці росіської ПВК "Вагнер" у Білорусі

Коментуючи наявність у Білорусі найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", Вонсік зазначив, що їхня кількість уже перевищує чисельність литовської армії, втім "у тактичному сенсі це не той підрозділ, який може якимось чином загрожувати Польщі". "Це не група, яка увійде в Польщу і почне війну. Ми це усвідомлюємо", - сказав він.

Але, за його словами, у польської сторони є побоювання, що "вагнерівці" будуть використовуватися для провокацій на кордоні, наприклад застосування вогнепальної зброї проти польських сил, а спроби створити шлях для міграції будуть посилюватися.

"Ми знаємо, що їх від трьох з половиною до п'яти тисяч, і вони не отримують жодних важливих завдань. Частина з них, невеликі групи, перебувають на двох полігонах біля кордону з Польщею. Решта готуються до зимівлі, вони нічого не роблять", - сказав він, наголосивши, що за російськими найманцями будуть увесь час стежити, щоб "не допустити чорних сценаріїв".

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Нагадаємо, Польща протягом останніх тижнів заявляє про загрозу провокацій на кордоні з боку найманців ПВК "Вагнер", що базуються в Білорусі. "Вагнерівці" в липні почали тренувати білоруську армію, у відповідь на що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 21 липня ухвалив рішення перемістити військових з заходу на схід країни, тобто у бік кордону з Білоруссю.

На початку липня Варшава вже заявляла про посилення кордону з Білоруссю 500 правоохоронцями, щоб впоратися зі зростаючою кількістю мігрантів, а також з будь-якими потенційними загрозами після того, як найманці "Вагнера" перемістилися до Білорусі.

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