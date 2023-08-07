Прикордонники Польщі просять підкріплення через Білорусь

Через почастілі випадки незаконного перетину кордону з боку Білорусі польскі прикордонники попросили у військових про підкріплення.

Прикордонна служба Польщі попросила міністерство оборони країни направити ще тисячу військових до кордону з Білоруссю, повідомляє Reuters у понеділок, 7 серпня, посилаючись на заступника міністра внутрішніх справ Мацея Васіка.

Очільник польських прикордонників Томаш Прага заявив, що цього року нелегально перетнути польсько-білоруський кордон намагались 19 тисяч людей, проти 16 тисяч минулого року.

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Неспокійно на кордоні

Польща останні тижні заявляє про загрозу провокацій на кордоні з боку найманців російської приватної військової компанії "Вагнер", що базуються в Білорусі. "Вагнерівці" в липні почали тренувати білоруську армію, у відповідь на що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ухвалив рішення перемістити військових з заходу на схід країни, тобто у бік кордону з Білоруссю. Ще за тиждень прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що понад 100 "вагнерівців" рухаються до Сувальського коридору- вузького сухопутного відрізку, що поєднує Польщу і Литву. Президент останньої, Гітанас Науседа, розділяв занепокоєння, стверджуючи, що присутність "вагнерівців" - серйозна загроза безпеці країни.