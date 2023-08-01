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Польща заявила, що білоруські гелікоптери порушили її кордон

Ігор Бурдига
14 хв. тому

Польща зафіксувала, що два білоруських гелікоптери під час навчань порушили її повітряний простір, і тепер посилить свій східний кордон. У Білорусі заперечують факт порушення повітряного кордону.

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Гелікоптер Мі-8 на навчаннях НАТО (ілюстративне фото)
Гелікоптер Мі-8 на навчаннях НАТО (ілюстративне фото)Фото: KACPER PEMPEL/REUTERS

Два білоруських гелікоптери у вівторок, 1 серпня, порушили повітряний простір Польщі, повідомляє міністерство оборони республіки у ком'юніке. У відомстві заявили, що ґвинтокрили перетнули кордон на малій висоті, і не були помічені радарами, тому про порушення дізнались згодом.

"Після того, як командири та начальники служб представили результату аналізу ситуації, було встановлено, що сьогодні, 1 серпня 2023 року, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону. Про навчання білоруська сторона попередньо повідомила польську", - йдеться в заяві відомства.

Порльща вже проінформувала про інцидент НАТО а міністр оборони країни Маріуш Блащак наказав збільшити кількість військових на східному кордоні республіки та посилити їх, зокрема і бойовими гелікоптерами.  

Мінськ заперечує порушення польського повітряного простору

Увечері 1 серпня в міноборони Білорусі заперечили сам факт перетину кордону гелікоптерами Мі-24 та Мі-8, зазначивши, що розглядає повідомлення сусідів "в стилі одна бабця сказала". У Мінську заявили, що звинувачення польської строни "є надуманими та були зроблені польським військово-політичним керівництвом для чергового виправдання нарощування сил та засобів біля білоруського кордону".

Раніше цього дня білоруський правитель Олександр Лукашенко висміяв побоювання прем'єр-міністра Польші Матеуша Моравецького щодо можливих "гібридних атак" з білоруської території за участі зокрема найманців з ПВК "Вагнер".

"Нехай моляться, що ми тримаємо їх ("вагнерівців" - ред.), ще якось забезпечуємо. Інакше вони без нас просочилися б туди і вломили б так цьому Жешувуі Варшаві, що мало б не здалося", - цитує Лукашенка агентство "Белта".-

Неспокій на кордоні 

Ще до оголошення Варшавою про інцидент із гелікоптерами речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі запевняв: Білий дім не вбачає у присутності ПВК Вагнер в Білорусі жодної конкретної загрози Польщі чи іншим союзникам по НАТО.

"Вагнерівці" в липні почали тренувати білоруську армію, у відповідь на що польське міністерство оборони перекинуло на схід близько тисячі військових . Ще за тиждень прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про загрозу, через пересування сотні "вагнерівців"  до Сувальського коридору- вузького сухопутного відрізку, що поєднує Польщу і Литву. Президент останньої,  Гітанас Науседа розділяв занепокоєння, стверджуючи, що присутність "вагнерівців" - серйозна загроза безпеці країни.

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