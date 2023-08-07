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ПолітикаПольща

Польща проведе найбільший з 1989 року військовий парад

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Польща після трирічної перерви повертає парад з нагоди Дня війська. Військовий парад у Варшаві 15 серпня буде найбільшим за 34 роки. До нього долучаться солдати зі США, Великобританії, Хорватії та Румунії.

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Танки Abrams (ілюстративне фото)
На військовому параді у Варшаві 15 серпня демонструватимуть сучасну техніку польського, американського та корейського виробництва (на фото - танки Abrams).Фото: U.S. Army/abaca/picture alliance

Після трирічної перерви Польща повертає парад з нагоди Дня війська. Як повідомляє Polskie Radio, військовий парад у Варшаві 15 серпня стане найбільшим з 1989 року.

На ньому покажуть техніку польського, американського та корейського виробництва, зокрема найсучаснішу. Разом з польськими солдатами у параді візьмуть участь військові зі США, Великобританії, Хорватії та Румунії.

День війська польського святкують у річницю переможної битви під Варшавою проти більшовиків 1920 року.

Залякування Польщі "вагнерівцями"

Після погроз правителя Білорусі Олександра Лукашенка "екскурсією" у Варшаву бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", Польща вирішила перемістити до білоруського кордону більше тисячі військових і сотні одиниць техніки.

За оцінками польських і литовських військових чиновників, у Білорусі перебуває близько чотирьох тисяч "вагнерівців". Наприкінці липня стало відомо, що частину з них перекидають у бік Сувальського коридору, який є вузьким сухопутним відрізком, що поєднує Польщу та Литву.

Литва також посилила охорону кордону з Білоруссю, а в разі ускладнення ситуації розглядає варіант його закриття у координації з Польщею та Латвією.

Читайте також: Навіщо Путін та Лукашенко погрожують Польщі "вагнерівцями"?

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