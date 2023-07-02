Польща спрямовує додаткові сили на кордон з Білоруссю

Напружена ситуація на кордоні з Білоруссю вимусила Варшаву спрямувати до нього додатково пів тисячі поліцейських.

Польща вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю, відправивши до нього додатково пів тисячі поліцейських, повідомив у неділю, 2 липня, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

Польська прикордонна служба раніше заявила, що з Білорусі 1 липня 187 осіб намагалися нелегально перетнути кордон.

"У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних і контртерористичних підрозділів", - написав Камінський у Twitter. Міністр додав, що ці поліцейські приєднаються до п'яти тисяч прикордонників і двох тисяч солдатів, які охороняють безпеку кордону з Білоруссю.

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28 червня президент Польщі Анджей Дуда заявив що ймовірна передислокація російських найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" до Білорусі є потенційно небезпечною. Він зазначив, що наразі ніхто не знає, яким чином можуть бути використані вагнерівці у Білорусі: чи слугуватимуть вони для створення загрози для півночі України, підтримання міграційного тиску на польському, литовському та латвійському кордонах, чи матимуть якісь інші завдання.

27 червня Литва та Латвія закликали Північноатлантичний альянс (НАТО) зміцнити східні кордони у відповідь на переміщення найманців "Вагнера" до Білорусі після невдалої спроби заколоту в Росії.

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