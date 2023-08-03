"Вагнерівці" підійшли до кордону Литви - Науседа

Литва посилила охорону кордону та розробила плани його прикриття на тлі перебування найманців ПВК "Вагер" у Білорусі. У Литві розглядають закриття кордону з Білоруссю у разі ускладнення ситуації, повідомив Науседа.

Частина найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" підійшла до кордону Литви, зайнявши позицію в районі Гродно в Білорусі. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Сувалках, передає литовська медіакомпанія LRT у четвер, 3 серпня.

"Ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі", - зазначив глава литовської держави, назвавши присутність російських найманців у Білорусі "додатковим і дуже важливим фактором загрози для безпеки".

4000 найманців вже в Білорусі

За словами Науседи, кількість "вагнерівців" у Білорусі "вже перевищує або близька" до чотирьох тисяч, і є припущення, що вона може сягнути 10 тисяч.

Президент Литви також застеріг від того, щоб недооцінювати найманців ПВК "Вагнер", назвавши їх "серйозною силою". "Це люди, які отримали досвід на полі бою, вони дійсно дуже небезпечні", - наголосив Науседа.

За його словами, охорона литовського кордону вже посилена, були розроблені та оновлені плани прикриття кордону, які передбачають і підкріплення з боку армії. Крім того, у Литві розглядають варіант закриття кордону із Білоруссю у разі ускладнення ситуації.

"Але це має відбуватися скоординовано між Польщею, Литвою і Латвією", - зазначив Науседа.

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Росія випробовує Польщу та союзників - Моравецький

Водночас, як припустив Моравецький, перекидаючи "вагнерівців" до Білорусі, Росія тестує реакцію Польщі та союзників. "ПВК "Вагнер" є особливо загрозливою. Підрозділ цього угруповання перекидаються на східний фланг НАТО з метою його дестабілізації. Це реальні загрози, які підтверджують наші союзники", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

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За його словами, метою президента РФ Володимира Путіна є "створення хаосу" та дестабілізація ситуації в Польщі та Литві. "Члени групи "Вагнера" можуть бути використані для того, щоб проштовхнути нелегальних мігрантів з Білорусі до Польщі... Вони можуть замаскуватися, щоб потрапити на територію Польщі та інших країн на східному фланзі у вигляді нелегальних мігрантів", - попередив Моравецький.

Нагадаємо, що "вагнерівці" в липні почали тренувати білоруську армію, у відповідь на що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ухвалив рішення перемістити військових з заходу на схід країни, тобто у бік кордону з Білоруссю. Ще за тиждень прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що понад 100 "вагнерівців" рухаються до Сувальського коридору - вузького сухопутного відрізку, що поєднує Польщу і Литву.

Днями Польща зафіксувала, що два білоруських гелікоптери під час навчань порушили її повітряний простір. У відповідь на це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак наказав збільшити кількість солдатів на кордоні, а також залучити додаткові сили і засоби, зокрема бойові гелікоптери. У Білорусі факт порушення польського кордону заперечили.

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