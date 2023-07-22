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Наєв: "Вагнерівці" в Білорусі – це залякування

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Заходи, до яких долучені найманці ПВК "Вагнер" у Білорусі, відбуваються з метою психологічного тиску та залякування українців, заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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Найманці ПВК "Вагнер" тренують білоруських солдатів
Найманці ПВК "Вагнер" тренують білоруських солдатівФото: Voen Tv/Belarusian Defence Ministry/Handout/REUTERS

Найманці російської приватної військової компанії  (ПВК) "Вагнер" у Білорусі перебувають з метою залякування українців, заявив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв.

"Заходи, до яких зараз долучаються члени ПВК "Вагнер", відбуваються з метою психологічного тиску на населення України. Задля залякування. Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України", - цитує у суботу, 22 липня, Наєва Telegram-канал командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Він додав, що з метою попередження дій противника за останній тиждень було зруйновано п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю. Також було створено і заміновано понад 60 лісових завалів, закладено понад дві з половиною тисячі протитанкових мін. Крім того, на постійній основі щотижня відбуваються  тренування особового складу, розповіли в командуванні.

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ДПСУ: В Білорусі перебувають близько п'яти тисяч "вагнерівців"

За даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ), у Білорусі перебувають приблизно п'ять тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", повідомив у коментарі "Українській правді" речник служби Андрій Демченко.

Він наголосив, що така кількість найманців для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій, зокрема й до недопущення провокацій на кордоні.

Нагадаємо, 20 липня міноборони Білорусі повідомило про те, що найманці ПВК "Вагнер" тренують білоруські сили спеціальних операцій під час навчань на військовому полігоні "Брестський", який розташований поблизу кордону з Польщею.

Через загрози, пов'язані з перебуванням найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ухвалив рішення перемістити польських військових з заходу на схід країни, тобто у бік кордону з цією країною.

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