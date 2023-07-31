Британія не визнала "Вагнер" терористами через заяви Путіна

Великобританія відклала внесення ПВК "Вагнер" до чорного списку терористичних організацій через заколот Пригожина та заяви Путіна про прямі зв'язки групи з російською державою, пише The Times.

Внесення Великобританією приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" до чорного списку терористичних організацій було відкладене через заколот її ватажка Євгена Пригожина та заяви президента РФ Володимира Путіна про прямі зв'язки групи з російською державою. Про це в ніч на понеділок, 31 липня, написала британська газета The Times .

Юридична основа для внесення ПВК до переліку спершу була ускладнена, оскільки група діяла як "воєнізоване формування", а після "амністії" Пригожина ситуація ще більше ускладнилася, зазначає видання.

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Путін: Утримання ПВК було на плечах держави

Путін 27 червня визнав, що російська держава повністю забезпечувала утримання ПВК "Вагнер", хоча раніше влада неодноразово заперечувала причетність до фінансування угруповання.

За його словами, з травня 2022 до травня 2023 року на грошове утримання "вагнерівців" з бюджету виділили 86 мільярдів рублів, а ще 110 мільярдів рублів - на страхові виплати. "При цьому власник (ПВК "Вагнер". - Ред.) - компанія "Конкорд" - через військторг за рік отримав, заробив від держави, поставляючи продукти харчування та надаючи послуги з харчування в армії, 80 мільярдів рублів", - сказав Путін.

На думку урядових джерел The Times, внесення ПВК "Вагнер" у британський чорний список було б рівносильне забороні діяльності одного з агентств російського уряду, що було би "вкрай незвичним і пов'язаним з низкою дипломатичних та юридичних складнощів".

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Британці продовжать роботу

При цьому міністерка внутрішніх справ Великобританії Суелла Браверман і міністр з питань безпеки Том Тугендхат, як і раніше, мають намір знайти спосіб оголосити "Вагнер" терористичною організацією, зазначає видання.

Це заборонить британським підданим під загрозою кримінального переслідування можливість членства в ПВК, відвідування її зборів, заклики до підтримки групи, публічну демонстрацію її символіки, що поставить її в один ряд із такими терористичними об'єднаннями, як "Ісламська держава" та "Аль-Каїда". Крім того, будуть запроваджені фінансові санкції, ПВК не зможе скористатися послугами британських судів, а також залучати кошти через британські фінансові установи.

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