ЄС зафіксував рекорд спроб нелегального в'їзду з 2016 року

У 2022 році в ЄС зареєстрували близько 330 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що є найбільшим показником з 2016 року. Водночас у січні 2023 статистика показала зменшення цього явища.

У 2022 році близько 330 тисяч людей намагалися в'їхати до ЄС у нелегальний спосіб. Це - найвище число з 2016 року, повідомило прикордонне агентство ЄС Frontex у Варшаві в понеділок, 13 лютого. В агентстві уточнили, що утікачі від війни з України, які в'їжджали до ЄС, не включені в цю статистику.

Зменшення у 2023 році

Водночас у січні 2023 року відомство зареєструвало загалом 13 200 незаконних перетинів кордону, що на 12 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За словами європрикордонників, зниження показників можна пояснити поганими погодними умовами, особливо на морських шляхах.

За даними агентства, 43 відсотки спроб нелегального перетину у січні були здійснені маршрутом через Західні Балкани. Водночас кількість спроб в'їзду через західне Середземномор'я, з Марокко до Іспанії, зменшилася майже наполовину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Західніше падіння було ще більшим (мінус 82 відсотки) - на маршруті, який веде з Марокко до Канарських островів.

Марокко посилило патрулювання

Зниження числа нелегальних перетинів кордону Frontex також пояснює посиленням патрулювання та превентивних заходів, особливо в Марокко. У найближчі місяці також можна очікувати падіння кількості спроб через погіршення сезонних погодних умов у Середземномор'ї, зауважує агентство.

Між тим число спроб нелегального перетину кордону ЄС зросло на маршруті через центральне Середземномор'я - тобто з Лівії, Тунісу на Сицилію та Мальту. Тут Frontex зафіксував зростання на 49 відсотків у порівнянні з січнем 2022-го.

Як зазначає агентство, найчастіше нелегально в'їхати до ЄС намагаються громадяни Афганістану, Кот-д'Івуару, Гвінеї та Сирії.

Читайте також: Єврокомісія анонсувала нову стратегію депортації нелегальних мігрантів