  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Мігранти з Тунісу на шляху до ЄС
Мігранти з Тунісу на шляху до ЄСФото: Francisco Seco/AP/dpa/picture alliance
СуспільствоЄвропа

ЄС зафіксував рекорд спроб нелегального в'їзду з 2016 року

Анастасія Шепелева
2 год. тому

У 2022 році в ЄС зареєстрували близько 330 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що є найбільшим показником з 2016 року. Водночас у січні 2023 статистика показала зменшення цього явища.

https://p.dw.com/p/4NRPu

У 2022 році близько 330 тисяч людей намагалися в'їхати до ЄС у нелегальний спосіб. Це - найвище число з 2016 року, повідомило прикордонне агентство ЄС Frontex у Варшаві в понеділок, 13 лютого. В агентстві уточнили, що утікачі від війни з України, які в'їжджали до ЄС, не включені в цю статистику.

Зменшення у 2023 році

Водночас у січні 2023 року відомство зареєструвало загалом 13 200 незаконних перетинів кордону, що на 12 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За словами європрикордонників, зниження показників можна пояснити поганими погодними умовами, особливо на морських шляхах.

За даними агентства, 43 відсотки спроб нелегального перетину у січні були здійснені маршрутом через Західні Балкани. Водночас кількість спроб в'їзду через західне Середземномор'я, з Марокко до Іспанії, зменшилася майже наполовину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Західніше падіння було ще більшим (мінус 82 відсотки) - на маршруті, який веде з Марокко до Канарських островів.

Марокко посилило патрулювання

Зниження числа нелегальних перетинів кордону Frontex також пояснює посиленням патрулювання та превентивних заходів, особливо в Марокко. У найближчі місяці також можна очікувати падіння кількості спроб через погіршення сезонних погодних умов у Середземномор'ї, зауважує агентство.

Між тим число спроб нелегального перетину кордону ЄС зросло на маршруті через центральне Середземномор'я - тобто з Лівії, Тунісу на Сицилію та Мальту. Тут Frontex зафіксував зростання на 49 відсотків у порівнянні з січнем 2022-го.

Як зазначає агентство, найчастіше нелегально в'їхати до ЄС намагаються громадяни Афганістану, Кот-д'Івуару, Гвінеї та Сирії.

Читайте також: Єврокомісія анонсувала нову стратегію депортації нелегальних мігрантів

Чому росіяни в Україні стають нелегалами?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

frontex.europa.eu
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Збиття китайського аеростата у небі над США

Білий дім заперечив зв'язок збитих у небі об'єктів з НЛО

Політика46 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Український військовий дивиться через вибоїну у стіні в Бахмуті, фото 27 січня 2023 року

Мюнхенська доповідь: Ядерний удар РФ не зупинить українців

Мюнхенська доповідь: Ядерний удар РФ не зупинить українців

Конфлікти12 год. тому
Рінат Ахметов

Українські олігархи: динозаври, час яких минає?

Українські олігархи: динозаври, час яких минає?

Економіка5 год. тому
Руйнування у турецькому місті Антак'я внаслідок землетрусу

Недоліки при будівництві - причина руйнувань у Туреччині

Недоліки при будівництві - причина руйнувань у Туреччині

Катастрофи6 год. тому
Cобака Міжнародної пошуково-рятувальної служби Німеччини (ISAR) в місті Газіантеп

Час роботів ще не настав, людей поки рятують собаки

Час роботів ще не настав, людей поки рятують собаки

Катастрофи7 год. тому
Наслідки потужного землетрусу в Туреччині, фото 10 лютого

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Катастрофи10 лютого 2023 р.
Портрет президента України Володимира Зеленського під час виступу в Європарламенті 9 лютого 2023 року

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

Політика10 лютого 2023 р.
На головну сторінку