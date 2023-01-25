Єврокомісія анонсувала нову стратегію депортації нелегалів
Дмитро Андрєєв | Степан Смишляєв
1 год. тому
Попри попередні зусилля ЄС із боротьби з нелегальною міграцією, чаcтка висланих та репатрійованих мігрантів останніми роками продовжує знижуватися.
https://p.dw.com/p/4Mext
Реклама
Європейська Комісія у вівторок, 24 січня оголосила про розробку нової операційної стратегії "ефективнішого повернення", за допомогою якого планує впоратися зі зростаючим числом нелегальних мігрантів до Євросоюзу. "Ті, хто не потребує міжнародного захисту, мають повернутися до країни походження", - заявила у Брюсселі комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоханссон.
За її словами, у 2022 році на територію ЄС прибуло понад 300 тисяч нелегальних мігрантів. Більшість із них не мають права на отримання притулку.
ЄС безуспішно прагне підвищити рівень репатріації протягом кількох років. Однак частка висланих та репатрійованих мігрантів знижується: якщо у 2019 році з усієї кількості людей, які мали залишити ЄС, це зробили 29 відсотків, то у 2021 році - лише 21 відсоток.
Країни ЄС мають працювати над проблемою разом
Нова стратегія має "пслунувати стримуючим фактором, який допомагає скоротити небезпечну та нелегальну міграцію", йдеться у заяві Єврокомісії. Стратегія передбачає тіснішу співпрацю між державами - членами ЄС, прискорені процеси обміну даними та ухвалення рішень, а також цифровізацію управління процесами, пов'язаними з висилкою мігрантів.
В Єврокомісії розраховують збільшити кількість повернень мігрантів до тих країн, з якими у ЄС налагоджено співпрацю, і які й не мають жодних політичних перешкод для цього. Обговорення нових кроків в цьому напрямі продовжиться на неформальній зустрічі представників міністерств юстиції та внутрішніх справ держав Євросоюзу цього тижня.