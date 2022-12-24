Німеччина отримує найбільше заяв про притулок серед країн ЄС

Кількість заяв із проханням про притулок у ФРН у 2022 році виросла на 57 відсотків у порівнянні з минулим роком.

Німеччина і у 2022 році залишалася лідером серед країн Європейського Союзу за кількістю заяв із проханням про надання притулку, повідомила в суботу, 24 грудня, газета Die Welt з посиланням на конфіденційну доповідь Європейської Комісії щодо ситуації у сфері міграції та біженців.

Згідно з документом, з початку 2022 року в Німеччині попросили притулку 190 749 людей - на 57 відсотків більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Доповідь Єврокомісії ґрунтується на ще не опублікованих даних Агентства ЄС з питань притулку (EUAA) від 13 грудня.

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Франція - на другому місці

На другому місці після Німеччини - Франція, де притулку попросили 115 820 людей. За нею слідують Іспанія (111 220 людей), Австрія (106 554 людей) та Італія (78 897 людей).

Найбільший приріст прохань зафіксовано в Ірландії (439 відсотків), Естонії (362,1 відсотка) та Австрії (202 відсотка). Найрідше притулку просили в Угорщині (43 людини), Словаччині (382) та Латвії (548).

Українські громадяни в цій статистиці майже не враховуються, оскільки через російське вторгнення в Україну щодо біженців із цієї країни діють особливі правила ЄС, згідно з якими вони автоматично отримують у ЄС право на проживання, а також доступ до освіти, ринку праці, соціальної допомоги. та медичного обслуговування.

У Німеччині найбільше прохань про притулок надійшло від громадян Сирії (27 відсотків), Афганістану (17 відсотків), Туреччини (10 відсотків), Іраку (6,9 відсотка) та Грузії (чотири відсотки).

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