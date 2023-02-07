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ООН: Близько восьми мільйонів українців утекли з країни від війни
Інформзахід з працевлаштування для українських біженців у Нью-ЙоркуФото: Andrew Kelly/REUTERS
КонфліктиУкраїна

ООН: Близько восьми мільйонів українців утекли від війни

Валерій Сааков
3 год. тому

Через війну майже вісім мільйонів українців утекли в сусідні країни, ще 5,3 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами, порахували в ООН.

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Унаслідок розпочатої Росією війни проти України загалом близько восьми мільйонів людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від бойових дій. Такі дані навів координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс у понеділок, 6 лютого, під час його виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. За даними Гріффітса, ще 5,3 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами у власній країні, багато з яких шукають притулку.

Крім того, 17,6 мільйона осіб, або майже 40 відсотків населення України, потребували гуманітарної допомоги. Гріффітс оголосив, що представить цьогорічний план гуманітарної допомоги Україні в Женеві в лютому, фінансування якого потребуватиме 3,9 мільярда доларів (близько 3,6 мільярда євро). Згідно з офіційними підтвердженими даними ООН, в Україні було вбито понад 7000 цивільних осіб, однак реальна кількість жертв мирного населення, безумовно, є вищою, додав Гріффітс.

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У своїй промові він також згадав незліченну кількість людей, які через війну були змушені переховуватися в підвалах днями, а то й тижнями, щоб врятуватися. За його словами, в Україні значна частина цивільної інфраструктури, в тому числі школи, житлові будинки та лікарні, зруйнована. "Немає жодних ознак того, що це насильство вщухне", - визнав Гріффітс у своєму виступі, цитує інформагенція dpa.

Гріффітс також віддав належне стійкості українців, які залишилися в країні, попри війну і насильство. Водночас він закликав виключити з бойових дій цивільні об'єкти.

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Раніше Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) підрахувало, що розв'язана Росією війна проти України призвела до найбільшого потоку біженців з часів Другої світової війни.

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