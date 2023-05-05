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Прийом мігрантів у Німеччині (фото з архіву)
Прийом мігрантів у Німеччині (фото з архіву)Фото: Markus Schreiber/picture alliance/AP/dpa
ПолітикаНімеччина

Німці прохолодно ставляться до міграції в ФРН - соціологія

Сергій Ромашенко
18 хв. тому

Кожен другий респондент вважає, що для Німеччини в міграції більше мінусів, ніж плюсів. Водночас німці схвально ставляться до переїзду до ФРН кваліфікованих фахівців.

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Більшість жителів ФРН прохолодно ставляться до міграції до Німеччини. Кожен другий переконаний, що для Німеччини в міграції більше мінусів, ніж плюсів. Тим часом третина вважає, що в міграції більше переваг. Про це свідчать результати опитування Deutschlandtrend, проведеного соціологічним інститутом dimap на замовлення медіакомпанії ARD, та оприлюдненого 4 травня.

Автори дослідження зазначають, що з 2017 року думки німців щодо цього питання майже не змінилися.

Водночас опитування показало, що німці досить диференційовано ставляться до мігрантів залежно від того, хто саме переселяється до Німеччини для проживання і якими мотивами вони керуються.

Так, 41 відсоток респондентів виступає за залучення до Німеччини іноземних фахівців. Майже третина опитаних (28 відсотків) вважають, що приплив кваліфікованих кадрів слід щонайменше зберегти на нинішньому рівні, а кожен четвертий (23 відсотки) - що його слід скоротити.

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Негативне ставлення німців до прийому біженців

Понад половина опитаних (52 відсотки) хотіли би, щоб Німеччина приймала менше біженців.

Водночас ставлення німців до біженців також диференційоване. Переважна більшість опитаних позитивно ставиться до прийому біженців від воєн і громадянських конфліктів (84 відсотки), жертв голоду та стихійних лих (70 відсотків) і жертв політичних і релігійних переслідувань (70 відсотків). Тим часом більшість респондентів негативно ставиться до прийому іноземців, які залишають свої країни насамперед з економічних причин (61 відсоток).

Як свідчать результати опитування, 37 відсотків вважають, що Німеччина достатньо допомагає біженцям, 29 відсотків - що виявляє навіть зайву щедрість, 27 відсотків - що піклується занадто мало про них.

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