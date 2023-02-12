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СуспільствоНімеччина

МВС ФРН закликає до справедливого розподілу біженців в ЄС

Анастасія Шепелева
10 хв. тому

Необхідно зменшити тягар країн Східної Європи, які уже прийняли мільйони біженців з України, переконана Ненсі Фезер. Глава МВС ФРН обговорюватиме актуальний стан з біженцями в країні з урядами земель цього тижня.

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Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) закликала до більш справедливого розподілу біженців з України на території Європейського Союзу. "Для мене очевидно, що якщо станеться черговий масовий притік біженців з України, вони мають бути краще розподілені в Європі", - наголосила Фезер в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 12 лютого.

Фезер уточнила, що навантаження слід полегшити, перш за все, щодо східноєвропейських країн. "На даний час Польща прийняла понад 1,5 мільйона українських біженців, Іспанія - 160 тисяч. Так тривати не може", - сказала глава МВС Німеччини.

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Щодо Німеччини, то, за словами Фезер, 8 із 10 біженців, яких минулоріч прийняла Німеччина, - з України. Загалом до ФРН, рятуючись від війни РФ проти України, прибувпонад мільйон осіб.   У зв'язку з тим, що багато громад у Німеччині вичерпали свої можливості приймати біженців і просять вирішити проблему, Фезер 16 лютого скликає зустріч з главами урядів земель та муніципалітетів. 

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На початок лютого 2023 року понад вісім мільйонів жителів України стали біженцями та перебралися до країн Європи, йдеться у звіті УВКБ ООН. Із них 4,8 мільйона людей подали заявки на набуття статусу тимчасового резидента в країнах ЄС. Найбільше українських біженців в абсолютних значеннях зареєстровано у Польщі та Німеччині. Якщо порівнювати з населенням країн, то найбільше українців прийняли Чехія, Естонія, Латвія та Литва, йдеться у звіті ООН.

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