80 мігрантів врятували біля берегів Франції

Військово-морські сили Франції врятували 80 мігрантів і біженців у протоці Па-де-Кале після їхніх невдалих спроб дістатися до Великобританії на двох човнах. Про це в неділю, 25 липня, повідомили в морській префектурі зони Ла-Маншу і Північного моря. Серед врятованих 42 чоловіки, 18 жінок, одна з яких вагітна, та 20 дітей.

Порятунок здійснив патрульний катер, який взяв на борт спершу 35 людей, а пізніше ще 45. Усі були доставлені до французького порту Кале, де їх взяли під охорону підрозділ відомчої пожежно-рятувальної служби та прикордонна поліція.

Усі врятовані живі і здорові завдяки оперативним діям профільних служб, вказали в префектурі. Там застерегли мігрантів і біженців, які планують перетин Ла-Маншу, і нагадали про судноплавство і складні погодні умови у цьому районі.

Як повідомлялось, за останні два роки зросла кількість спроб незаконного перетину Ла-Маншу з Франції у бік Великобританії. У 2020 році понад 9500 осіб перетнули або намагалися перетнути британський кордон на цьому напрямку - вчетверо більше, ніж в 2019 році.