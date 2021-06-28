 80 мігрантів врятували біля берегів Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2021

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Новини

80 мігрантів врятували біля берегів Франції

Патрульний катер ВМС Франції врятував 80 мігрантів і біженців у протоці Па-де-Кале після їхніх невдалих спроб дістатися до Великобританії на човнах.

Біженці при перетині Ла-Маншу (архівне фото)

Біженці при перетині Ла-Маншу (архівне фото)

Військово-морські сили Франції врятували 80 мігрантів і біженців у протоці Па-де-Кале після їхніх невдалих спроб дістатися до Великобританії на двох човнах. Про це в неділю, 25 липня, повідомили в морській префектурі зони Ла-Маншу і Північного моря. Серед врятованих 42 чоловіки, 18 жінок, одна з яких вагітна, та 20 дітей.

Порятунок здійснив патрульний катер, який взяв на борт спершу 35 людей, а пізніше ще 45. Усі були доставлені до французького порту Кале, де їх взяли під охорону підрозділ відомчої пожежно-рятувальної служби та прикордонна поліція.

Усі врятовані живі і здорові завдяки оперативним діям профільних служб, вказали в префектурі. Там застерегли мігрантів і біженців, які планують перетин Ла-Маншу, і нагадали про судноплавство і складні погодні умови у цьому районі.

Як повідомлялось, за останні два роки зросла кількість спроб незаконного перетину Ла-Маншу з Франції у бік Великобританії. У 2020 році понад 9500 осіб перетнули або намагалися перетнути британський кордон на цьому напрямку - вчетверо більше, ніж в 2019 році. 

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