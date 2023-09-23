Шольц вимагає від Польщі роз’яснень через візовий скандал

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав польський уряд роз'яснити звинувачення щодо нібито причетності до продажу віз мігрантам, повідомляє агенція Reuters у суботу, 23 вересня.

"Візовий скандал, який відбувається в Польщі, потребує роз'яснення", - сказав Шольц. Він також натякнув, що Німеччина може вжити заходів для контролю кордону з Польщею.

Кілька днів тому джерела агенції повідомляли, що Німеччина викликала польського посла, а міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) розмовляла зі своїм польським колегою на цю тему.

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На початку місяця польський уряд зіткнувся зі звинуваченнями з боку опозиційних сил у нібито причетності до системи, в якій мігранти отримували польські візи в прискореному порядку без належних перевірок, заплативши посередникам. Мігранти, які прибули до Польщі, можуть легко потрапити до інших країн Європейського Союзу, оскільки кордони відкриті.

Уряд Польщі звернувся до Єврокомісії з листом, в якому заявив, що скандал був перебільшеним "медіа-фактом", спрямованим на дискредитацію правлячих націоналістів у жорсткій боротьбі за переобрання наступного місяця, пише агенція.

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У листі до міністра закордонних справ Польщі Збіґнєва Рау єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон зажадала повного роз'яснення скандалу, пов'язаного з придбанням близько 350 тисяч робочих віз для країн Шенгенської зони, повідомило видання BILD.

У листі, який потрапив у розпорядження BILD, комісарка зазначає, що поведінка польської влади може означати "порушення законодавства ЄС і, зокрема, Візового кодексу ЄС".