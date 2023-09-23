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ПолітикаНімеччина

Шольц вимагає від Польщі роз’яснень через візовий скандал

Євгенія Наконечна
23 вересня 2023 р.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає від Польщі пояснень на тлі скандалу щодо ймовірного продажу віз мігрантам.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Thomas Trutschel/IMAGO

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав польський уряд роз'яснити звинувачення щодо нібито причетності до продажу віз мігрантам, повідомляє агенція Reuters у суботу, 23 вересня.

"Візовий скандал, який відбувається в Польщі, потребує роз'яснення", - сказав Шольц. Він також натякнув, що Німеччина може вжити заходів для контролю кордону з Польщею.

Кілька днів тому джерела агенції повідомляли, що Німеччина викликала польського посла, а міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) розмовляла зі своїм польським колегою на цю тему.

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На початку місяця польський уряд зіткнувся зі звинуваченнями з боку опозиційних сил у нібито причетності до системи, в якій мігранти отримували польські візи в прискореному порядку без належних перевірок, заплативши посередникам. Мігранти, які прибули до Польщі, можуть легко потрапити до інших країн Європейського Союзу, оскільки кордони відкриті.

Уряд Польщі звернувся до Єврокомісії з листом, в якому заявив, що скандал був перебільшеним "медіа-фактом", спрямованим на дискредитацію правлячих націоналістів у жорсткій боротьбі за переобрання наступного місяця, пише агенція.

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У листі до міністра закордонних справ Польщі Збіґнєва Рау єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон зажадала повного роз'яснення скандалу, пов'язаного з придбанням близько 350 тисяч робочих віз для країн Шенгенської зони, повідомило видання BILD.

У листі, який потрапив у розпорядження BILD, комісарка зазначає, що поведінка польської влади може означати "порушення законодавства ЄС і, зокрема, Візового кодексу ЄС".

Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?

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