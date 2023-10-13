Смертельна ДТП у Баварії: бус з мігрантами тікав від поліції

У Німеччині зазнав аварії автомобіль, який імовірно перевозив нелегальних мігрантів. Шофер намагався втекти від поліцейського переслідування на автобані, але не впорався з керуванням. Є загиблі та постраждалі.

У Німеччині внаслідок великої дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю автомобіля, який, імовірно, перевозив нелегальних мігрантів, загинули щонайменше семеро людей, поранені щонайменше 16. Серед жертв є діти, серед поранених - люди з важкими травмами. Аварія сталася в ніч на п'ятницю, 13 жовтня, на автобані у Верхній Баварії.

За повідомленням правоохоронців, повністю переповнений автомобіль, розрахований на дев'ятьох осіб, але в якому перебували понад 20 людей, намагався втекти від поліцейського переслідування.

Транспортний засіб, що рухався зі сходу в напрямку Мюнхена, хотіли зупинити для контролю працівники поліції, але машина різко збільшила швидкість і, намагаючись втекти від погоні, зірвалася з проїжджої частини автобану та перекинулась.

Країни походження людей, які перебували в автомобілі, правоохоронці не уточнюють. Поліція вивчає документи загиблих і постраждалих. Німецьке інформаційне агентство dpa пише, що пасажирами переважно були громадяни Сирії та Туреччини.

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