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ПолітикаНімеччина

Президент ФРН вважає, що треба обмежити нелегальну міграцію

Євгенія Наконечна | Роман Сулима
3 жовтня 2023 р.

Франк-Вальтер Штайнмаєр напередодні Дня німецької єдності висловився за розгляд ще на зовнішніх кордонах ЄС клопотань про надання притулку, й одразу депортувати тих осіб, яким відмовили у його отриманні.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер ШтайнмаєрФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) висловився за обмеження нелегальної міграції у ФРН. "Ми повинні обмежити так звану нелегальну міграцію", - заявив він в ефірі програми Tagesthemen німецького суспільно-правового каналу ARD, що вийшла в понеділок, 2 жовтня.

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Зокрема, глава держави підтримав ідею розглядати ще на зовнішніх кордонах Євросоюзу клопотання про надання притулку людям, які не мають або майже не мають шансів на його отримання.

Якщо шукачів притулку, заяви яких відхиляються, депортуватимуть на зовнішніх кордонах ЄС, то "кількість тих, хто прибуває до Німеччини, також зменшиться", продовжив Штайнмаєр. Федеральний президент додав, що необачно припускати існування засобів, що дають змогу вирішити проблему міграції найближчим часом.

Аналогія з імміграцією до ФРН на початку 1990-х

Нинішня перевантаженість багатьох німецьких громад роботою зі шукачами притулку нагадує 1992-1993 роки, зазначив Штайнмаєр. Тоді від місцевої влади теж надходили регулярні "сигнали про перевантаження", але це зрештою і призвело до "політичних дій", пояснив він.

Виступаючи напередодні Дня німецької єдності, через 33 роки після возз'єднання країни, президент ФРН в ефірі програми Tagesthemen зазначив, що в питаннях інфраструктури та пенсійних ставок умови життя між заходом і сходом Німеччини помітно зблизилися. Проте йдеться не лише про матеріальні питання, а й "про відчуття рівності" , зазначив він. Навіть через третину століття у багатьох східних німців "є відчуття, що їх не чують і не бачать", впевнений Штайнмаєр. А тому, на думку федерального президента, історії східних німців мають "стати частиною нашої спільної історії".

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