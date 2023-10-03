Чехія і Польща вводять контроль на кордоні зі Словаччиною

З метою припинити потік нелегальних мігрантів Прага і Варшава проводитимуть вибіркові перевірки протягом всього кордону зі Словаччиною. Поки що такий захід запроваджують на 10 днів, але цей термін можуть продовжити.

Влада Чехії та Польщі оголосила у вівторок, 3 жовтня, що з наступного дня запроваджує тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною для припинення нелегальних міграційних потоків і діяльності контрабандистів, що займаються нелегальним перевезенням мігрантів.

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За словами міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана, вибіркові перевірки будуть проводитися по всій довжині кордону таким чином, щоб якомога менше обмежувати транскордонний рух.

Тимчасовий контроль Прага запроваджує за погодженням із Польщею, яка контролюватиме свій кордон зі Словаччиною аналогічним чином, додав міністр. "Ми, звісно, перебуваємо в контакті як зі словацькою стороною, так і з нашими австрійськими та німецькими сусідами", - підкреслив він.

"Починаючи з опівночі ми знову вводимо прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною", - заявив своєю чергою міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Спочатку обидві країни запровадили цей захід терміном до 13 жовтня, але його може бути продовжено залежно від поточної ситуації, уточнили обидва політики.

Словаччина обіцяє реакцію на прикордонний контроль

Прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор у відповідь на рішення сусідніх країн заявив, що Братислава відреагує на введення Польщею і Чехією прикордонних перевірок у середу, 4 жовтня.

За перші вісім місяців цього року в країні було виявлено близько 24 500 мігрантів, які в'їхали в країну нелегально. За даними словацької поліції, це більш ніж вдвічі більше, ніж за весь минулий рік (майже 10 900), цитує агенція АFP.

Декількома днями раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) розпорядилася запровадити додатковий контроль на кордонах із Польщею та Чехією на шляхах нелегального ввезення в країну людей.

Відновлення прикордонних перевірок у Шенгенській зоні дозволяється лише у виняткових випадках, і перед тим, як їх запровадити, необхідно повідомити про це Брюссель. Варшава заявила, що вже повідомила Європейську Комісію про своє рішення.