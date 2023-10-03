Нелегальна міграція: Туніс відмовився від коштів ЄС

Хоча Туніс і ЄС домовились про боротьбу з нелегалами лише у липні, тепер президент країни відмовляється від зобов'язань. Він каже, що Туніс не торгує суверенітетом і не потребує подачок.

Президент Тунісу Каїс Саїд звинуватив Європейський Союз у недотриманні раніше укладених угод і оголосив, що відхилить транш, надісланий Брюсселем, щоб допомогти країні патрулювати Середземне море, повідомила у вівторок, 3 жовтня, агенція AP.

Згідно з укладеною у липні угодою, ЄС мав надати північноафриканській країні, яка перебуває у складній економічній ситуації, фінансову допомогу у розмірі близько одного мільярда євро. Зі свого боку, Туніс узяв зобов'язання більш активно протистояти нелегальній міграції та припиняти спроби контрабандистів вирушати у бік Європи з його берегів.

З цієї суми близько 100 мільйонів євро планували спрямувати на пошук та порятунок мігрантів у морі, а також на повернення їх назад на батьківщину. Минулого місяця Європейська Комісія анонсувала передачу Тунісу траншу у 127 мільйонів євро, більше половини з яких було призначено на напрями, пов'язані з боротьбою з нелегальною міграцією.

Втім, тепер Саїд назвав заплановану виплату "невеликою сумою" і додав, що рішення пов'язане не стільки з її розміром, скільки з "браком поваги". "Скарби світу не дорівнюють жодній крупинці нашого суверенітету в очах нашого народу", - заявив президент країни, додавши, що Туніс "не приймає нічого, що нагадує благодійність чи подачки".

Читайте також: Наплив мігрантів і дилема Німеччини

Хаб для мігрантів і расизм

Цьогоріч Туніс став однією з головних відправних точок для нелегальних мігрантів до ЄС, зауважує AP. Лише до Італії від початку року прибули понад 127 тисяч мігрантів, що вдвічі більше, ніж за такий самий період минулого року.

Більшість з них початково висаджуються на невеликому італійському острові Лампедуза, що розташований ближче до Тунісу, ніж до материкової Італії.

З часу приходу до влади в 2019 році Саїд неодноразово характеризував африканських мігрантів, що походять з країн на південь від Сахари, як жорстоких і загрозливих для Тунісу. Хоча він спростовує звинувачення у расизмі, ці заяви збігалися зі зростанням насильства проти чорношкірих у Тунісі та викликали широке засудження, в тому числі з боку торгових партнерів і Світового банку, нагадує AP.

Раніше Саїд заявляв, що не має наміру перетворювати Туніс на "прикордонну охорону" Європи, і не сприймав пропозиції дозволити мігрантам з країн на південь від Сахари, яких не приймають в ЄС, переселитися в Туніс.

Читайте також: Наплив мігрантів: Італія запровадила додаткові обмеження