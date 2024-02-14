ФРН може подовжити контроль на кордоні з Чехією і Польщею

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) розглядає можливість продовження стаціонарного контролю на кордонах з Польщею та Чехією. Незважаючи на те, що кількість нелегальних мігрантів зменшилася, досі реєструється багато заяв про надання притулку, заявила Фезер у середу, 14 лютого, у Празі під час візиту до свого чеського колеги Віта Ракушана в Празі. Тому, зазначила вона, розглядається питання про продовження прикордонного контролю.

Як відомо, відновлення прикордонного контролю в Шенгенській зоні дозволяється лише у виняткових випадках і має бути санкціоноване Брюсселем. Поточний контроль, запроваджений Німеччиною 16 жовтня 2023 року на кордоні з Чехією, Польщеюта Швейцарією, має діяти до середини березня. Контроль на кордоні був запроваджений з метою обмежити нелегальну міграцію та посилити боротьбу з контрабандистами. Відповідні заходи на кордоні з Австрією вживаються Німеччиною з 2015 року.

Фезер також анонсувала розширення контролю на всіх зовнішніх кордонах Німеччини через проведення у країні Чемпіонату Європи з футболу 2024 року в червні та липні. Міністерка наголосила, що це є стандартною практикою для країн, які приймають подібні заходи.