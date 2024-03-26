Збірна України перемогла ісландців і їде на Євро-2024 до ФРН

Поступаючись у матчі проти ісландців, збірній Україні вдалося у другому таймі спершу зрівняти рахунок, а згодом і забити переможний гол. Тож підопічні Сергія Реброва зіграють на Євро-2024 у ФРН.

Збірна України з футболу виборола путівку у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2024 року, здолавши у фінальному поєдинку плей-офф збірну Ісландії. Гра відбулася у вівторок, 26 березня, у польському місті Вроцлав, де українська збірна була номінальним господарем.

У першому таймі українці більше володіли м'ячом та створювали більше моментів біля воріт суперника. Утім, рахунок у грі відкрили ісландці: на 30-й хвилині півзахисник команди Альберт Гудмундссон влучним дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку воріт Андрія Луніна.

До перерви м'яч встиг побувати й у воротах ісландців, проте команда арбітрів за допомогою відеосистеми VAR зафіксувала положення поза грою в українських гравців під час цього епізоду й гол не було зараховано.

Альберт Гудмундссон (на задньому плані) святкує забитий у ворота українців гол Фото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance

Відновити рівновагу підопічним Сергія Реброва вдалося на початку другого тайму - на 54-й хвилині півзахисник збірної України Віктор Циганков дальнім ударом з лінії штрафного майданчика поцілив у правий для воротаря кут воріт ісландців - 1:1.

У другому таймі збірна України й надалі володіла ігровою перевагою, й під завісу гри їй вдалося розвинути успіх - на 84-й хвилині вінгер української команди Михайло Мудрик прицільним дальнім ударом завершив позиційну атаку і вивів українців уперед - 2:1. Цей гол став переможним у грі.

2:1 - Михайло Мудрик (на задньому плані) виводить українців на Євро-2024 Фото: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance

Складний шлях Збірної України до Євро-2024

Нагадаємо, 21 березня у півфінальному матчі плей-оф відбору на Євро-2024 у боснійському місті Зениця українські футболісти з рахунком 1:2 обіграли збірну Боснії і Герцеговини. У тому матчі українцям також вдалося відігратися, адже команда поступалася, й зрівняти рахунок і вийти вперед їй вдалося лише під завісу гри. Натомість збірна Ісландії того ж дня здобула впевнену перемогу над Ізраїлем з рахунком 4:1 та теж отримала право поборотися за путівку на Євро-2024 до Німеччини у вирішальному раунді.

В основній частині відбору на Євро-2024 Україна посіла третє місце у своїй групі С. Це не дало їй змоги отримати пряму путівку на фінальну частину чемпіонату - їх отримали збірні Англії та Італії, які посіли у групі перше і друге місця, відповідно. Утім, команда Сергія Реброва отримала право зіграти у плей-оф через Лігу націй як третя топ-команда дивізіону В серед тих, що не пройшли на турнір у Німеччині напряму.

На Євро-2024 Україна зіграє у групі Е, де її суперниками стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.

Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Матчі відбуватимуться у десяти містах ФРН: Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбургу, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.

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