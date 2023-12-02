Німеччина дізналася суперників по групі на Євро-2024

У матчі відкриття турніру бундестім зустрінеться зі збірною Шотландії. Іншими суперниками збірної ФРН стали Угорщина та Швейцарія.

Збірна Німеччини з футболу зіграє із командами Шотландії, Угорщини та Швейцарії під час групового етапу домашнього чемпіонату Європи 2024 року. Таким є результат урочистого жеребкування, що відбулося у суботу, 2 грудня, в Ельбській філармонії у Гамбурзі.

У матчі відкриття турніру бундестім - перший номер у групі А - зустрінеться 14 червня у Мюнхені зі збірною Шотландії. З Угорщиною команда тренера Юліана Наґельсмана (Julian Nagelsmann) зіграє 9 червня у Штутгарті, а заключний матч групового етапу Німеччина проведе зі швейцарцями 23 червня у Франкфурті-на-Майні.

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У групі B зійдуться збірні Іспанії, Хорватії, Італії та Албанії. У групі С зіграють команди Словенії, Данії, Сербії та Англії. У групі D переможець плей-офф А (Польща/Уельс/Фінляндія/Естонія) протистоятиме Нідерландам, Австрії та Франції. У групі E на глядачів чекає зустріч із командами Бельгії, Словаччини, Румунії та переможцем плей-офф B (Ізраїль/Боснія та Герцоговина/Україна/Ісландія). І, нарешті, групу F становлять Туреччина, переможець плей-офф C (Грузія/Греція/Казахстан/Люксембург), Португалія та Чехія.

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Переможці плей-офф А, В та С визначаться 26 березня наступного року.

За регламентом боротьбу на стадії 1/8 фіналу продовжать два переможці з кожної групи та чотири найкращі команди, які посіли у своїй групі третє місце. Фінальний матч чемпіонату Європи з футболу відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.