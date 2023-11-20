Україна не змогла обіграти Італію й вийти на Євро-2024
Національна збірна України з футболу не змогла кваліфікуватися до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу. Вирішальний матч кваліфікаційного турніру проти команди Італії, який відбувся ввечері у понеділок, 20 листопада, у німецькому Леверкузені, завершився нульовою нічиєю.
Цей результат влаштовував італійців, оскільки дозволив їм залишитися на другому місці у групі C і таким чином отримати путівку на Євро-2024. Збірній Україні у сьогоднішньому протистоянні для виходу на Чемпіонат Європи з футболу необхідна була лише перемога над Італією.
У першому таймі італійці значно більше володіли м'ячом й створили кілька гольових моментів, але для відкриття рахунку їм бракувало точності завершального удару. Підопічні Сергія Реброва також створили пару гострих моментів біля воріт суперника, але теж не змогли реалізувати їх.
У першій половині другого тайму українцям також доводилося переважно захищатися та іноді відповідати контратаками. Але з середини другого тайму гра вирівнялася і тиск синьо-жовтих на ворота суперника посилився. Кілька гольових моментів українці мали під завісу гри. Утім, до кінця гри жодній з команд не вдалося відзначитися голом.
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Група C: на Євро-2024 кваліфікувалися Англія та Італія
До матчу у понеділок обидві збірні мали однакову кількість очок у відбірковій групі C - по 13. Утім, завдяки перемозі над українцями у домашній грі, що відбулася 12 вересня, італійці посідали другу сходинку у групі, а збірна України - третю.
Напряму до фінальної частини Євро-2024 кваліфікуються команди, що посіли перше та друге місця у своїх групах. Тому у номінально домашньому протистоянні у Леверкузені для виходу на Євро-2024 синьо-жовтим необхідною була лише перемога - будь-який інший результат залишав за італійцями другу сходинку у групі.
У групі C переможницею виявилася збірна Англії, яка достроково забронювала собі путівку на Євро-2024, а у понеділок зіграла внічию (1:1) проти збірної Північної Македонії. Македонці фінішували у групі четвертими, а на останній сходинці розташувалася збірна Мальти, яка програла усі вісім матчів.
Утім, попри невдалий кваліфікаційний турнір, збірна України все ще може вибороти собі путівку на Євро-2024 - через плей-оф Ліги націй, жеребкування якого відбудеться навесні.
Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня наступного року. Матчі відбуватимуться у десяти містах ФРН: Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбургу, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.