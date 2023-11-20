Україна не змогла обіграти Італію й вийти на Євро-2024

Збірній України під час матчу у Леверкузені проти італійців для виходу до фінальної частини Євро-2024 необхідна була лише перемога. Утім, гра завершилася нульовою нічиєю.

Національна збірна України з футболу не змогла кваліфікуватися до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу. Вирішальний матч кваліфікаційного турніру проти команди Італії, який відбувся ввечері у понеділок, 20 листопада, у німецькому Леверкузені, завершився нульовою нічиєю.

Цей результат влаштовував італійців, оскільки дозволив їм залишитися на другому місці у групі C і таким чином отримати путівку на Євро-2024. Збірній Україні у сьогоднішньому протистоянні для виходу на Чемпіонат Європи з футболу необхідна була лише перемога над Італією.

У першому таймі італійці значно більше володіли м'ячом й створили кілька гольових моментів, але для відкриття рахунку їм бракувало точності завершального удару. Підопічні Сергія Реброва також створили пару гострих моментів біля воріт суперника, але теж не змогли реалізувати їх.

Українські вболівальники на трибунах стадіону у Леверкузені Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

У першій половині другого тайму українцям також доводилося переважно захищатися та іноді відповідати контратаками. Але з середини другого тайму гра вирівнялася і тиск синьо-жовтих на ворота суперника посилився. Кілька гольових моментів українці мали під завісу гри. Утім, до кінця гри жодній з команд не вдалося відзначитися голом.

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Група C: на Євро-2024 кваліфікувалися Англія та Італія

До матчу у понеділок обидві збірні мали однакову кількість очок у відбірковій групі C - по 13. Утім, завдяки перемозі над українцями у домашній грі, що відбулася 12 вересня, італійці посідали другу сходинку у групі, а збірна України - третю.

Напряму до фінальної частини Євро-2024 кваліфікуються команди, що посіли перше та друге місця у своїх групах. Тому у номінально домашньому протистоянні у Леверкузені для виходу на Євро-2024 синьо-жовтим необхідною була лише перемога - будь-який інший результат залишав за італійцями другу сходинку у групі.

Голкіпер українців Анатолій Трубін не раз рятував свою команду від пропущеного голу Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

У групі C переможницею виявилася збірна Англії, яка достроково забронювала собі путівку на Євро-2024, а у понеділок зіграла внічию (1:1) проти збірної Північної Македонії. Македонці фінішували у групі четвертими, а на останній сходинці розташувалася збірна Мальти, яка програла усі вісім матчів.

Утім, попри невдалий кваліфікаційний турнір, збірна України все ще може вибороти собі путівку на Євро-2024 - через плей-оф Ліги націй, жеребкування якого відбудеться навесні.

Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня наступного року. Матчі відбуватимуться у десяти містах ФРН: Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбургу, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.